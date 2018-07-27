Россия призвала Сирию снять госмонополию на производство стройматериалов

Москва, 27 июля. В Сирии необходимо устранить государственную монополию на производство стройматериалов, поскольку это не позволяет ускорить восстановление страны. Такое мнение высказал начальник национального Центра управления обороной Михаил Мизинцев.

В Минобороны России назвали искусственным барьером госмонополию на производство строительных материалов. По словам Михаила Мизинцева, страна нуждается в скорейшем восстановлении. Об этом он заявил в ходе работы координационного штаба по возвращению беженцев в Сирию.

Мизинцев отметил, что вопрос о передаче полномочий на производство стройматериалов в провинции нужно проработать с сирийскими властями. Кроме того, необходимо просчитать, во сколько обойдется строительсто быстровозводимых заводов.

Сирия остро нуждается в щебне, цементе, бетоне и трубах, добавил он. Проработать этот вопрос было поручено Центру по приему беженцев до 8 августа.