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Полиции Израиля приказали выдворить протестующих из мечети на Храмовой горе
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    Полиции Израиля приказали выдворить протестующих из мечети на Храмовой горе

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    Полиции Израиля приказали выдворить протестующих из мечети на Храмовой горе

    Иерусалим, 27 июля. Полиция Израиля закрыла проход к Храмовой горе после арабских беспорядков в Иерусалиме.

    «После того, как десятки протестующих забаррикадировались в мечети на Храмовой горе командующий Иерусалимским округом Йорам Халеви приказал полицейским войти в мечеть и выдворить протестующих», — пояснил официальный представитель полиции.

    По словам сотрудников правоохранительных органов, конфликт начался с того, что молодые палестинцы начали запускать них фейерверки, передает РИА Новости.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что вооруженный ножом 17-летний палестинец напал на жителей израильского поселения Адам на Западном берегу реки Иордан. Он ранил трех человек, а затем был ликвидирован подоспевшими военными. Сейчас в районе поселения действуют военные подразделения, которые ищут возможных сообщников нападавшего.

     

    Автор: Алексей Громов
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