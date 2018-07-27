Полиции Израиля приказали выдворить протестующих из мечети на Храмовой горе

Иерусалим, 27 июля. Полиция Израиля закрыла проход к Храмовой горе после арабских беспорядков в Иерусалиме.

«После того, как десятки протестующих забаррикадировались в мечети на Храмовой горе командующий Иерусалимским округом Йорам Халеви приказал полицейским войти в мечеть и выдворить протестующих», — пояснил официальный представитель полиции.

По словам сотрудников правоохранительных органов, конфликт начался с того, что молодые палестинцы начали запускать них фейерверки, передает РИА Новости.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что вооруженный ножом 17-летний палестинец напал на жителей израильского поселения Адам на Западном берегу реки Иордан. Он ранил трех человек, а затем был ликвидирован подоспевшими военными. Сейчас в районе поселения действуют военные подразделения, которые ищут возможных сообщников нападавшего.