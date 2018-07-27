Москва рассчитывает, что соседи Сирии помогут вернуть беженцев

Москва, 27 июля. Москва рассчитывает, что соседние с Сирией страны активно подключатся к операции по возвращению сирийских беженцев на родину, сообщил глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Очень рассчитываем на то, что и другие страны, прежде всего соседние Иордания и Турция, где также находятся совместные рабочие группы, активно подключатся к этой работе», — заявил Мизинцев.

Генерал-полковник подчеркнул, что эффективность решения поставленных задач во многом зависит от работы российского дипломатического корпуса, он попросил представителей российского внешнеполитического ведомства не снижать темпы работы обеспечения взаимодействия в вопросе возвращения сирийских беженцев. Кроме того, Мизинцев попросил доложить, как продвигается решение вопроса по созданию круглосуточных оперативных штабов по перемещению беженцев в САР в Иордании, Турции и Ливане на следующем заседании Межведомственного координационного штаба.