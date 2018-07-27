Семью крымчан спасут от депортации из Финляндии новыми документами

Москва, 27 июля. Русской семье из Крыма грозит депортация из Финляндии из-за выданных в Крыму паспортов. В настоящее время разрешением ситуации занимаются российские дипломаты.

Сейчас официального ответа финских властей ожидают гражданка РФ Наталья Кушнаренко, ее муж Михаил Бережной и двое детей. По словам женщины, следующий шаг финских властей пока не известен, на данном этапе помощь оказывает консульство РФ.

В дипломатическом представительстве пояснили, что Финляндия следует общей установке Европейского союза, согласно которой в выданные в Крыму российские паспорта, как правило, не подтверждаются визы, передает «Интерфакс».

Как отметила Кушнаренко, в сентябре прошлого года они переехали из Симферополя в Финляндию по визам, которые были получены в генеральном консульстве Финляндии в Петербурге. Тогда никаких проблем ни с пересечением границы, ни с получением виз не возникло. В интервью журналистам россиянка сообщила, что консульство РФ пообещало выдать ей и ее семье новые паспорта.

«Нам паспорта наши меняет консульство РФ, — добавила женщина. — Будут паспорта, выданные МИДом, не привязанные к Крыму», сообщает РИА Новости.

Напомним, как сообщалось ранее, в России под угрозой закрытия оказались все визовые центры: в федеральный закон «О порядке выезда и въезда в РФ» могут ввести соответствующие поправки