The National Interest: Почему армия США может быть не готова к войне с Россией

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Why the Army Might Not Be Ready for a War with Russia or China» («Почему армия США может быть не готова к войне с Россией или Китаем»). Автор: Дэниел Л. Дэвис (Daniel L. Davis).

До вторжения в Ирак в 2003 году сухопутные войска США сохраняли очевидное превосходство над войсками России и Китая. Однако в последующие годы переориентация на то, чтобы стать мастерами борьбы с повстанцами, не имеющими высокотехнологичного оружия, привела к значительному ухудшению боевых способностей американской армии.

Что еще более важно — Соединенные Штаты потеряли целое десятилетие, которое они могли потратить на модернизацию, реорганизацию и улучшение своей армии. Превосходство, которое мы когда-то имели над Россией и Китаем, было утеряно. Если в ближайшее время не предпринять необходимые меры, армия США может сильно отстать от своих соперников. Грядут ли долгожданные изменения?

7 февраля заместитель начальника штаба армии США генерал Дэниел Эллин заявил, что американская армия сегодня имеет серьезные проблемы с боеготовностью и лишь три из пятидесяти восьми армейских бригад полностью готовы к боевым действиям. Он заявил, что главной причиной этой проблемы является секвестрация.

Однако на самом деле вовсе не нехватка денег стоит за неспособностью армии поддерживать свою боеготовность. Скорее, это устаревшая структура сил, которая не обновлялась со времен Второй мировой войны. К счастью, при помощи современных подходов эту проблему можно решить без увеличения финансирования.

Всего четыре года назад начальник штаба армии США генерал Рэй Одиерно заявил, что в Соединенных Штатах есть только две хорошо подготовленные армейские бригады. При этом армия никоим образом не сталкивалась и не сталкивается с финансовыми трудностями, учитывая ее годовой бюджет в размере 148 миллиардов долларов.

Эта сумма сама по себе больше, чем совокупные оборонные бюджеты России, Германии и Японии. Так что секвестрация — это вовсе не то, что делает армию США небоеспособной. Скорее, это то, как расходуются эти деньги и каков уровень организации.

Россия и Китай признали динамично меняющийся характер войны и отказались от формирований, появившихся еще во времена Второй мировой войны. В результате их армии значительно улучшились.

Начиная с 2010 года Россия начала ликвидировать структуру дивизии в сухопутных войсках, которую она использовала еще со Сталинградской битвы. На замену ей пришли более мелкие, более эффективные и смертоносные армейские формирования. Анализ реформирования российской армии, опубликованный в прошлом году американским журналом Infantry, говорит о том, что «в Восточной Европе Россия вела новую, убийственно эффективную версию современной гибридной войны с высокой степенью интеграции».

Сухопутные войска Китая также были реформированы, а в китайскую военную доктрину были внесены существенные изменения. Сухопутные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) начали реорганизацию своих основных боевых формирований более десяти лет назад с целью воспользоваться новейшими достижениями в области военных технологий. Как и русские, они занялись устранением устаревших структур и начали формирование более мелких смертоносных и живучих бригадных групп.

Министерство обороны США уже признало эффективность этих изменений. В 2015 году законом о национальной обороне США (NDAA) была учреждена Национальная комиссия по будущему армии. Ей было поручено к 2016 году провести оценку численности и структуры войск будущей армии. Одна из основных рекомендаций комиссии заключалась в том, чтобы Конгресс потребовал от министра обороны и Объединенного комитета начальников штабов пересмотреть концепцию формирования основных армейских структур.

Если Соединенные Штаты хотят, чтобы более двух армейских бригад были постоянно готовы к боевым действиям, то пришло время для крупной армейской реформы.