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Политика
Пашинян надеется, что отношения Армении и РФ перейдут на новый уровень
Общество
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    Пашинян надеется, что отношения Армении и РФ перейдут на новый уровень

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    Пашинян надеется, что отношения Армении и РФ перейдут на новый уровень

    Санкт-Петербург, 27 июля. Глава правительства Армении Никол Пашинян выразил надежду на дальнейшее развитие отношений между Москвой и Ереваном. Об этом он заявил в ходе встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, которая состоялась после заседания Евразийского межправительственного совета в Санкт-Петербурге.

    В начале встречи глава правительства РФ поприветствовал Пашиняна, отметив, что нынешняя встреча является хорошей возможностью продолжить обменяться мнениями по вопросам двусторонних отношений. В свою очередь Пашинян отметил положительный эффект от контактов на уровне глав правительств, так как они дают возможность обсудить все нюансы в двусторонних отношениях.

    «Я думаю, что в наших отношениях - и в рамках ЕАЭС, и в двусторонних — очень полезны эти встречи, чтобы обсуждать вопросы того, как поднять на новый уровень наши отношения», — сказал премьер-министр Армении.

    Он также отметил высокую динамику развития отношений между Россией и Арменией, выразив уверенность, что в ближайшем будущем они станут более эффективными и перейдут на новый уровень.

    Автор: Артем Никулин
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