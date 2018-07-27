Пашинян надеется, что отношения Армении и РФ перейдут на новый уровень

Санкт-Петербург, 27 июля. Глава правительства Армении Никол Пашинян выразил надежду на дальнейшее развитие отношений между Москвой и Ереваном. Об этом он заявил в ходе встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, которая состоялась после заседания Евразийского межправительственного совета в Санкт-Петербурге.

В начале встречи глава правительства РФ поприветствовал Пашиняна, отметив, что нынешняя встреча является хорошей возможностью продолжить обменяться мнениями по вопросам двусторонних отношений. В свою очередь Пашинян отметил положительный эффект от контактов на уровне глав правительств, так как они дают возможность обсудить все нюансы в двусторонних отношениях.

«Я думаю, что в наших отношениях - и в рамках ЕАЭС, и в двусторонних — очень полезны эти встречи, чтобы обсуждать вопросы того, как поднять на новый уровень наши отношения», — сказал премьер-министр Армении.

Он также отметил высокую динамику развития отношений между Россией и Арменией, выразив уверенность, что в ближайшем будущем они станут более эффективными и перейдут на новый уровень.