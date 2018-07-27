Сирия новости 27 июля 19.30: курды продолжают арестовывать жителей Дейр-эз-Зора, в Ракке найдено еще одно массовое захоронение жертв ВВС коалиции

Сирия, 27 июля. Курды продолжают проводить массовые аресты мирных жителей Дейр-эз-Зора, в Ракке найдена еще одна братская могила жертв ударов ВВС международной коалиции, в Кафр Набуде проходит митинг против «Джебхат ан-Нусры»1 и в поддержку САА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили от ИГ1 поселение Даръа, атакуют «Джебхат ан-Нусру» в Хаме, перебросили подкрепление в Эс-Сувейду.

«Исламское государство»1: теряет позиции в Даръа, ведет бои с САА в Эс-Сувейде.

Курды: продолжают проводить массовые аресты жителей Дейр-эз-Зора.

Международная коалиция: признала ответственность за гибель нескольких сотен мирных жителей Ракки.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел мест скопления террористов «Исламского государства» недалеко от населенного пункта Ас-Суса. Об этом пишет военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@jisrtv).

Информационный портал SMM Syria сообщает, что боевики курдских военизированных формирований продолжают проводить массовые аресты мирного населения провинции Дейр-эз-Зор. Официально жителей региона задерживают в связи с подозрениями их связей с ИГ, однако известно, что арестованных принудительно мобилизуют в ряды Демократических сил Сирии (SDF).

Провинция Даръа

На западе провинции Даръа продолжается операция Сирийской арабской армии (САА) против террористов подконтрольной ИГИЛ1 группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид». Ранее правительственные войска САР при поддержке союзников выбили боевиков «Исламского государства» со стратегически важных территорий региона. Местный источник сообщает в Twitter (@Sohayb_Masri1), что САА освободила от ИГ поселение Нафиа.

Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@ Syrian_Uruk), что провинцию Даръа покинула очередная партия боевиков, отказавшихся вернуться к мирной жизни. По сведениям автора публикации, из региона выехало 2400 радикальных исламистов.

Провинция Ракка

Еще одно массовое захоронение жертв ударов ВВС международной коалиции обнаружено недалеко от больницы в административном центре провинции Ракка, пишет местный источник на своей странице в Twitter (@jisrtv).

Ранее в столице региона была найдена братская могила, в которой находились останки более 300 гражданских, погибших при бомбардировках города ВВС возглавляемого США западного альянса. Портал Amnesty International передает, что представители коалиции признали, что жертвами авианалетов во время операции против ИГИЛ стали сотни мирных жителей Ракки.

Провинция Хама

Правительственные войска САР продолжают вести артиллерийский обстрел опорных пунктов радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» в северной части провинции Хама. Об этом пишет Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Жители города Кафр Набуда организовали демонстрацию против боевиков «Ан-Нусры», передает один из источников в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@taylieli). Автор публикации сообщает, что население вышло на улицы с флагами САР, выражая поддержку Сирийской арабской армии (САА).

Провинция Эс-Сувейда

В провинцию Эс-Сувейда прибыли отряды специального назначения Сирийской арабской армии (САА). Об этом пишет военный источник в Telegram (@directorate4). Другой источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@ QalaatAlMudiq), что в районе деревни Шабаки продолжаются интенсивные перестрелки между террористами «Исламского государства» и проправительственными силами.

Напомним, два дня назад в результате атаки смертника ИГ в Эс-Сувейде погибло 215 мирных жителей, еще 150 гражданских получили ранения. Армия САР нейтрализовала в этом районе около 75 радикалов ИГ. Операция против джихадистов продолжается.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)