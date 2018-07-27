Страны БРИКС готовы активнее помогать народу Сирии | 27 июля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Страны БРИКС готовы активнее помогать народу Сирии Страны БРИКС будут активнее участвовать в гуманитарных операциях в Сирии. Об этом заявил российский президент Владимир Путин. По его словам, это абсолютно естественные вещи. Также Путин отметил, что у лидеров БРИКС нет никаких ограничений по темам. Все, что обсуждается на саммите, является теми проблемами, с которыми сталкиваются многие государства мира.

Россия не будет отказываться от доллара Также в рамках саммита БРИКС в столице ЮАР, Владимир Путин сделал еще одно важное заявление. Он отметил, что Россия не будет отказываться от доллара США как универсальной резервной валюты и «делать каких-либо резких движений». Как отметил Путин, наша страна будет применять доллар настолько, насколько финансовые власти США не воспрепятствуют использованию американской валюты в расчетах. Кроме того, глава российского государства считает, что ограничения на расчеты в долларах являются большой стратегической ошибкой США. «Они [США] тем самым подрывают доверие к доллару как к резервной валюте», — сказал президент России.

Власти Горловки подсчитали число погибших с начала конфликта в Донбассе В администрации Горловки сообщили, что за время конфликта в Донбассе погибли более двухсот мирных жителей города. Из-за обстрелов повреждено около четырех тысяч домов и объектов инфраструктуры. По словам мэра Горловки Ивана Приходько, жители Донбасса хотели мирно жить и трудиться, но пришла война и разрушила все надежды на спокойную жизнь. Он добавил, что Донбасс заплатил высокую цену за свободу.

Вопрос пенсионной реформы в России невозможно решить на митингах Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вопрос об изменении пенсионного законодательства в России невозможно решить путем проведения митингов, необходима широкая общественная дискуссия. Спикер парламента отметил, что совершенствование пенсионного законодательства включает в себя вопросы, которые касаются размера будущих пенсий и социальной помощи людям. «Нам обязательно нужно обсуждать эти вопросы. Уходить от этого обсуждения не только неверно, это опасно. И когда мы говорим о митингах — на митингах такие вопросы не решишь», — заявил Вячеслав Володин.