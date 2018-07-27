«Скажут, что Госдума хочет в кровать залезть»: депутаты отклонили «законопроект о сожительстве»

Под занавес весенней сессии Госдума рассмотрела законопроект о внесении в Семейный кодекс раздела «фактические брачные отношения». Такой термин в законодательство предлагал внедрить сенатор Антон Беляков.

Член Совета Федерации руководствовался благой целью — законодательно урегулировать семейные споры людей, которые долго жили вместе вне брака, а потом решили разойтись и все поделить... Но депутаты сенатора не поняли.

В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Сенатор Беляков: Надо защитить интересы ребенка

«Мы можем по-разному относиться к «незарегистрированным бракам», но, по разным данным, около 50% россиян живут в таких союзах, — обратился к депутатам сенатор. — Они не считают себя любовниками, не считают себя людьми, которые встречаются. Я имею в виду людей, которые сами себя считают супругами».

Антон Беляков отметил, что 45% младенцев в Москве в прошлом году родились вне зарегистрированных браков. А раз такое явление существует, нужно как-то решать проблему юридического характера — как делить совместно нажитое, если полюбовно разойтись не удалось.

«Что более важно, — уверен депутат, — так это обеспечение имуществом ребенка. Потому что при официальном разводе для детей наступают одни правовые условия, предусмотренные российским законодательством. Однако если папа и мама жили вместе 5–10 лет, решили расстаться, но у них нет штампика, то наше государство и российский суд вынуждены расписаться в том, что правовых оснований, чтобы защитить интересы ребенка, у них нет!»

Вопрос раздела имущества лиц, которые являются супругами по сути, но не на бумаге, урегулирован в десятках стран мира, в том числе в США и Европе.

Инициатор аналогичного российского законопроекта предлагал следующее: считать признаками фактических брачных отношений ведение общего хозяйства и совместное проживание в течение пяти лет или в течение двух лет, если у пары уже есть ребенок.

В этом случае, как утверждал автор законопроекта, следует считать союз мужчины и женщины «фактическими брачными отношениями» — со всеми правами и обязанностями супругов, предусмотренными семейным и гражданским законодательством. Имущество лиц, состоящих в фактических брачных отношениях, нажитое за время союза, предлагалось считать совместной собственностью.

«Я в Думе с 2003 года, и я никогда не видел столько фейков, которые рождались вокруг этого законопроекта, — эмоционально комментировал депутат. — «Приравнивание гражданского брака к официальному», «легализация сожительства»… Отдельные представители профильного комитета заявляли, что мы предлагаем принудительно регистрировать браки!»

Речь идет только о том, чтобы защитить права ребенка, родившегося у родителей, которые не поставили штамп в паспорте, объяснил Антон Беляков. Точно так же, как если бы этот штамп стоял.

«Не должно быть такого, чтобы 40% российских детишек не были защищены законом», — убежден сенатор.

Депутат Окунева: Законопроект дискредитирует институт брака

К слову, одним из первых государств, где законодательно признали термин «сожительство», оказалась Швеция. В 1987 году правовую базу страны дополнили нормами об отличиях между браком и сожительством. Так, совместным имуществом сожителей закон признал недвижимость и домашнюю утварь, но не долги. Фактические, но незаконные супруги не могли носить общую фамилию, но и не должны были свидетельствовать друг против друга в суде. В 1998 году в Бельгии предложили оформлять сожительство с помощью гражданско-правового договора.

Сенатор Беляков предложил коллегам-депутатам вместе обсудить нюансы и, возможно, доработать законопроект ко второму чтению с учетом предложений, но услышан не был. Профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей законопроект не поддержал.

Первый заместитель председателя комитета Ольга Окунева не поняла, какой орган будет устанавливать или подтверждать статус «фактических брачных отношений».

«Автор относит к признакам брака ведение совместного хозяйства и совместное проживание в течение длительного времени… Но из практики жизни мы с вами знаем, что совместное хозяйство ведут и соседи, и родители, и брат с сестрой, — заявила депутат. — Из текста законопроекта не ясно, как будет решаться вопрос конкуренции нескольких фактических браков с несколькими лицами при их согласии. Фактически этот законопроект дискредитирует институт брака, лишает его смысла».

Госдума «категорически против»

Свою оценку законопроекту дала и депутат Тамара Плетнева.

«Вы понимаете, кроме органов разных, у человека есть еще главный орган — голова. Которая должна думать! — заявила депутат. — Что нам страны, про которые член Совфеда сейчас рассказывает! Когда наши девчата туда едут, мы говорим: «Изучайте законы, традиции».

Каждая девочка мечтает о свадьбе, а потом ребятишек рожает, и они защищены, добавила Тамара Плетнева.

«Когда я давала интервью по нашим болельщикам с девочками, я говорила: пусть они встречаются, но главное, чтобы была семья. А то она куда-то уедет, а потом приходит ко мне в кабинет и плачет: бросил, я беременна, детишки родятся всякие-разные, — объяснила парламентарий. — Олимпиада-80 была — мы ж все помним! То, что сейчас называют «гражданский брак», — это не брак, это сожительство. И если они пять лет живут и не додумались это оформить, они вообще глупые!»

Депутат от ЛДПР Александр Старовойтов уверен, что в случае принятия данного закона количество встреч между мужчинами и женщинами сократится в разы. Особенно будут бояться те, кто обладает более высоким финансовым положением.

«Молодой человек будет думать: приглашу я к себе девушку, а пока я в душе, она мне посуду помоет и сделает селфи. А если соседи злые, не любят этого молодого человека и захотят ему навредить? И тут наступают последствия!» — высказался депутат.

Если бы была кнопка «категорически против», то он нажал бы ее, добавил Александр Старовойтов.

«Скажут, что Госдума хочет уже и в кровать залезть», — охарактеризовал он законопроект.

В итоге Государственная дума отклонила законопроект Антона Белякова в первом чтении. Возможно, сенатор просто опередил время и общество пока не готово жить по «европейской модели». Ведь не зря в народе говорят: «Гражданский брак — это когда она считает себя замужем, а он — свободным».