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Топилин: Мы должны научиться выявлять потребности пожилых людей
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    Топилин: Мы должны научиться выявлять потребности пожилых людей

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    Топилин: Мы должны научиться выявлять потребности пожилых людей

    Москва, 27 июля. Пожилые люди должны быть интегрированы в общество. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин во время рабочей поездки по Псковской области.

    Он отметил, что в связи с увеличением численности граждан старшего возраста, в стране необходима перестройка многих социальных институтов, сообщает РИА Новости.

     «Мы должны научиться выявлять потребности людей старших возрастов, научиться определять ту поддержку, которую должно оказывать общество нашим пожилым гражданам», — заявил министр.

    По его словам, государство реализовывало проекты в сфере демографии и образования, что позволило значительно увеличить продолжительность жизни.

    «За последние 10-12 лет она выросла практически на восемь лет» , — сообщил Топилин.

    Он отметил, что Россия имеет серьезные резервы по дальнейшему увеличению продолжительности жизни. К 2030 году она должна составлять 80 лет.

    Автор: Денис Коробейников
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