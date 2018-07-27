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Google не интересуют пользователи, а РКН хочет защитить людей: эксперт оценил совет регулятора проявить осторожность
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    Google не интересуют пользователи, а РКН хочет защитить людей: эксперт оценил совет регулятора проявить осторожность

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    Эксперт рассказал, зачем РКН дал совет по защите документов Google Docs

    Роскомнадзор дал пользователям советы, как защитить документ Google Docs от утечки в поисковую выдачу. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Регулятор отметил, что создание гиперссылки на документ и отправка ее по почте или, например, в мессенджере — это крайне небезопасный процесс. В РКН отмечают, что ссылка на этот документ является открытой. Это значит, что она может попасть в выдачу поисковика.

    Роскомнадзор рекомендовал отключить доступ по ссылке. Безопаснее всего использовать доступ лишь по приглашению. Лучше открывать доступ к таблице лишь тем, кому пользователь реально доверяет.

    Эксперт рассказал, зачем РКН дал совет по защите документов Google Docs

    Кроме того, если документ хочет редактировать только сам пользователь, то ему следует войти в расширенные настройки и поставить галочку на пункт «Запретить редакторам добавлять пользователей и изменять настройки доступа». После всех изменений настройки требуется сохранить.

    В начале июля в поисковой выдаче «Яндекса» внезапно оказались документы пользователей сервиса Google Docs, содержащие приватную информацию, — например, документы, которые можно найти по запросу «пароли». На это накануне вечером обратили внимание российские пользователи Интернет.

    «РКН все делает правильно»

    Независимый аналитик Иван Аркатов прокомментировал ФАН совет Роскомнадзора о том, как защитить документ Google Docs от утечки в поисковую выдачу.

    «Роскомнадзор в этом вопросе все делает максимально правильно. Если Google абсолютно плевать на своих пользователей, то РКН — нет. Для нашего ведомства крайне важно, чтобы персональным данным россиян ничего не угрожало. Хочу заметить, что это далеко уже не первый раз, когда Google оказывается в центре скандала с утечкой данных своих пользователей. Это гигантская международная корпорация, ее пользовательская база исчисляется сотнями миллионов.

    Поэтому Google должен более ответственно относиться к безопасности своих пользователей. Но мы видим, что все наоборот. Google абсолютно не интересуют утечки пользовательских данных, они спустя рукава решают проблемы с брешами в защите их системы», — пояснил Иван Аркатов.

    Эксперт рассказал, зачем РКН дал совет по защите документов Google Docs

    Напомним, эксперт в области информационной безопасности Александр Власов ранее в комментарии ФАН заявил, что если личные данные пользователя утекут в сеть, то Google понесет сначала административную, а потом и уголовную ответственность. Он будет обязан компенсировать моральный и материальный ущерб.

    Автор: Илья Муромский
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