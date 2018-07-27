Роскомнадзор дал пользователям советы, как защитить документ Google Docs от утечки в поисковую выдачу. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Регулятор отметил, что создание гиперссылки на документ и отправка ее по почте или, например, в мессенджере — это крайне небезопасный процесс. В РКН отмечают, что ссылка на этот документ является открытой. Это значит, что она может попасть в выдачу поисковика.

Роскомнадзор рекомендовал отключить доступ по ссылке. Безопаснее всего использовать доступ лишь по приглашению. Лучше открывать доступ к таблице лишь тем, кому пользователь реально доверяет.

Кроме того, если документ хочет редактировать только сам пользователь, то ему следует войти в расширенные настройки и поставить галочку на пункт «Запретить редакторам добавлять пользователей и изменять настройки доступа». После всех изменений настройки требуется сохранить.

В начале июля в поисковой выдаче «Яндекса» внезапно оказались документы пользователей сервиса Google Docs, содержащие приватную информацию, — например, документы, которые можно найти по запросу «пароли». На это накануне вечером обратили внимание российские пользователи Интернет.

«РКН все делает правильно»

Независимый аналитик Иван Аркатов прокомментировал ФАН совет Роскомнадзора о том, как защитить документ Google Docs от утечки в поисковую выдачу.

«Роскомнадзор в этом вопросе все делает максимально правильно. Если Google абсолютно плевать на своих пользователей, то РКН — нет. Для нашего ведомства крайне важно, чтобы персональным данным россиян ничего не угрожало. Хочу заметить, что это далеко уже не первый раз, когда Google оказывается в центре скандала с утечкой данных своих пользователей. Это гигантская международная корпорация, ее пользовательская база исчисляется сотнями миллионов. Поэтому Google должен более ответственно относиться к безопасности своих пользователей. Но мы видим, что все наоборот. Google абсолютно не интересуют утечки пользовательских данных, они спустя рукава решают проблемы с брешами в защите их системы», — пояснил Иван Аркатов.

Напомним, эксперт в области информационной безопасности Александр Власов ранее в комментарии ФАН заявил, что если личные данные пользователя утекут в сеть, то Google понесет сначала административную, а потом и уголовную ответственность. Он будет обязан компенсировать моральный и материальный ущерб.