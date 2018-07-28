«Уличная преступность стала обыденностью»: тунисцы рассказали об итогах «жасминовой революции»

Корреспонденты ФАН прибыли в Тунис специально для того, чтобы убедиться: это благополучная и относительно безопасная страна. В итоге они убедились в обратном — в Тунисе масса социально-экономических проблем, которые правительство страны вовсе не спешит решать. Здесь очень высокий уровень уличной преступности, низкие зарплаты, поэтому местная молодежь стремится покинуть Тунис ради лучшего заработка в других странах.

Отмененный праздник

«Наше правительство старается заботиться о безопасности граждан и поэтому уже в который раз продлевает в стране режим чрезвычайного положения, — говорит ФАН молодой тунисец Джавьер, сидя в кафе на Порт-де-Франс, одной из центральных площадей города. — Поэтому в центре города так много полиции и силовиков».

Наш разговор происходит 25 июля — в День Республики, главный праздник года, который традиционно сопровождается военным парадом и праздничными демонстрациями. Собственно, этим утром корреспонденты ФАН специально приехали в центр Тунис-сити, чтобы полюбоваться массовыми зрелищами. Увы, довольно быстро выяснилось, что никаких парадов и демонстраций в центре Тунис-сити не будет — правительство страны в одностороннем порядке отменило все празднества, даже не предупредив об этом собственных граждан.

Более того — 92-летний президент страны Беджи Каид Эс-Себси даже не потрудился объяснить тунисцам, что, собственно говоря, происходит. Для сравнения: это как если бы в России 9 Мая Кремль отменил парад на Красной площади, а также все празднества, и даже не потрудился это объяснить. В этом случае россияне наверняка были бы оскорблены и рейтинг некоторых политиков пошел бы вниз. Однако тунисцы почему-то не почувствовали себя оскорбленными. А рейтинг престарелого лидера Туниса и так давно уже находится на уровне «ниже плинтуса».

«Наш старик Себси, как мы его называем, — хороший бизнесмен, многие доходные предприятия в стране принадлежат ему или людям, тесно аффилированным с ним, — говорит нам Джавьер. — Но вот как политик он, к сожалению, никакой. То ли он реально слабо разбирается в экономике и социальной политике, то ли не тех людей подобрал в команду, а может, у него уже просто старческий маразм — но никаких позитивных перемен мы реально не видим. Цены растут как на дрожжах, местный динар за последние четыре года подешевел по отношению к евро как минимум втрое. А правительство сидит и ничего не делает».

Небезопасные улицы

За те полчаса, что мы говорим с Джавьером и его братом в кафе, вокруг происходят странные события. Сначала мимо нас, громко крича, пробегает небольшая группа — впереди несется пожилой мужчина потертого вида, за ним бегут двое подростков, явно уличные хулиганы.

«Не обращайте внимания — скорее всего, обычная уличная кража. Сейчас полиция разберется», — невозмутимо говорит Аюб, брат Джавьера, когда странная группа скрывается за углом.

Через некоторое время к нашей компании, спокойно беседующей за столиком, подскакивает подозрительного вида мужик лет тридцати пяти и начинает что-то лопотать по-испански. У него красные глаза слегка навыкате, сбивчивая возбужденная речь, из которой можно понять лишь отдельные слова вроде «Барселона», «Иньеста», «колумбийская угроза», «наркотики» и т. д.

Через пять минут лихорадочного общения, в ходе которого странный гражданин пристально косится на наши телефоны, нам наконец-то удается от него отвязаться.

«Не подумайте ничего плохого, просто накурился человек, вот ему и захотелось пообщаться», — вновь говорят наши тунисские знакомые.

Еще через четверть часа, когда мы идем по главной улице Тунис-сити в сторону машины, наперерез нам идут двое полицейских — они с трудом ведут неадекватного, похоже, сильно пьяного человека, который хрипло ругается по-французски на всю околицу.

«Напился уже — праздник все-таки!» — презрительно тянут молодые тунисцы.

Вся эта череда ситуаций говорит об одном — сегодня на улицах Туниса не слишком безопасно. На ум сразу пришли предупреждения нескольких местных на тот счет, что в столице страны есть несколько районов, куда туристам по вечерам лучше не заходить — если, конечно, они не хотят быть ограбленными или побитыми.

Сами тунисцы говорят — да, уличная преступность после «жасминовой революции» стала обыденностью: у туристов и просто благополучных граждан часто вырывают сумки и мобильные телефоны, вытаскивают из рюкзаков кошельки и планшеты. А при попытке сопротивления могут и хорошенько побить. Счет инцидентам идет на сотни. Это заставляет еще раз как следует задуматься — стоит ли ехать в свой отпуск в такую небезопасную страну, как Тунис?

Социальное неблагополучие

Впрочем, проблема роста уличной преступности имеет свои экономические корни. В Тунисе из 11 млн граждан более 700 тысяч безработных. Большая часть из них — молодежь, причем многие из молодых граждан не работают, потому что считают местную зарплату катастрофически низкой.

«Ну ты сам прикинь — у нас в Тунис-сити можно устроиться на работу средней квалификации и получать около 600 динар в месяц, — говорит корреспонденту ФАН Аюб. — Это менее 250 долларов, а в евро и вовсе смешная сумма получается — около 180. Если посмотреть на наши цены, то легко понять, что это — просто мизерные деньги, прожить на них крайне тяжело. Поэтому многие наши ровесники не работают здесь, предпочитая искать работу за границей — прежде всего в Евросоюзе, во Франции. Да, там часто предлагают тунисцам не самую квалифицированную работу, но за нее платят гораздо больше денег!»

По данным Статистической службы Франции, сегодня в этой стране живут и работают более миллиона уроженцев Туниса. Тем не менее, по данным французской «Экип», в самом Тунисе до сих пор нет реальной программы, предотвращающей миграционный поток. Поэтому, даже по официальным данным, молодежь ежегодно тысячами уезжает за границу.

«К сожалению, в нашей стране то, что на Западе называют brain drain — «утечка мозгов», — стало обыденным явлением, — с грустью констатирует выпускница факультета политологии Тунисского университета Сальма. — Многие из моих знакомых и сокурсников сегодня работают за границей. Мне, по правде говоря, тоже предлагали контракт в Европе. Но меня удержали родители и то, что мне необходимо сначала закончить аспирантуру. Большинство уехавших молодых тунисских специалистов говорят о том, что намерены «всего пару-тройку лет» постажироваться за границей, а потом вернуться и применить свой опыт на родине. К сожалению, у подавляющего большинства ребят срок возвращения на родину постоянно затягивается».

Экономика в пике

Молодым специалистам пока действительно незачем возвращаться на родину. По данным Atlantic Council, экономика Туниса сегодня весьма чувствительна к угрозам безопасности. В отличие от соседних Алжира и Ливии, Тунис не имеет доходов от нефти и газа или больших сумм валютных резервов, чтобы оградить свою экономику от потрясений.

Экономисты говорят, что сегодня экономика Туниса крайне нестабильна, а падение доходов от туризма привело к хроническому дефициту бюджета, который в первой половине 2018 года составил 5,3% (по сравнению с 4,4% в 2017 году).

Тунис страдает не только от макроэкономической нестабильности и социально-экономического неравенства, но и от постоянной угрозы вторжения террористов из соседней Ливии, раздираемой гражданской войной. Угрозы в сфере безопасности, такие как регулярные террористические атаки, наносят ущерб основным экономическим показателям: туризму, росту прямых иностранных инвестиций и социальных расходов.

Таким образом, считают эксперты, получается замкнутый круг — сектор туризма в Тунисе сокращается из-за террористических угроз, как следствие, уровень жизни в стране падает, и это создает новые угрозы для государства. Для того чтобы его разомкнуть, команде президента Себси предстоит предпринять поистине титанические усилия. Однако нынешние власти Туниса, по общему мнению, просто неспособны переломить ситуацию.

Тунис, социальные проблемы, кризис безопасности, уличный криминал, безработица, массовая миграция