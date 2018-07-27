«Запад без огласки наплюет на Киев и санкции»: в Чехии поражены тем, как изменилось отношение к Крыму

Москва, 27 июля. Отношение мира к Крыму меняется чем дальше, тем больше, заявила редактор чешской газеты «Литерарни новины» и аналитик Тереза Спенцерова.

«Меня больше поражает, насколько чем дальше, тем больше меняется отношение мира к Крыму. Не так давно Трамп своеобразно «отдал» Крым России, ведь «люди там говорят по-русски», — напомнила она.

После этого в Италии заявили, что украинский Майдан координировался из-за границы, и также подтвердил, что Крым принадлежит Украине, а госсекретарь США Майк Помпео снял «табу» с разговоров о Крыме без идеологических рамок, подчеркнула аналитик.

«Месяц назад агентство Bloomberg опубликовало карту Украины без Крыма. Украинский посол, как всегда в таких случаях, подал протест — и ничего», — продолжила Спенцерова.

Она добавила, что подобные случаи продолжают множиться, как будто мир устал от темы Крыма и проблем Украины. По мнению журналиста, это означает, что Киев не признает очевидное — полуостров навсегда перестал быть частью Украины, а присоединение Крыма к РФ перестало быть причиной враждебного отношения к России.

«Западные концерны больше не хотят терять прибыли от инвестиций в РФ, поэтому со временем без огласки наплюют на Киев и санкции и начнут снова все больше и больше сотрудничать с Россией», — цитирует Спенцерову «ИноСМИ».

Напомним, Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказалось за присоединение к РФ. Запад ввел санкции в отношении российских компаний и физических лиц. Как сообщил недавно президент РФ Владимир Путин, Россия преодолела все трудности, связанные с внешними ограничениями. Он также подчеркнул, что политически мотивированные ограничения и протекционизм наносят вред, прежде всего, тем, кто их ввел. Российский лидер добавил, что все стороны заинтересованы в их отмене.

Со временем все больше западных политиков и предпринимателей говорят о необходимости отмены антироссийских санкций, признавая их бессмысленность. В последнее время подобные заявления звучали со стороны представителей Бельгии, Германии, Италии и других стран.