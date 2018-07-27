Сирия получила из России почти 3 тыс. тонн гуманитарного груза

Москва, 27 июля. Россия суммарно направила в Сирию почти 3 тыс. тонн гуманитарной помощи. Такие данные предоставил начальник оперативно-планового управления штаба материально-технического обеспечения ВС РФ полковник Сергей Кюрпек.

По его словам, российские военные доставили 2,8 тыс. тонн различных грузов гуманитарного характера, провели 1,8 тыс. акций по обеспечением людей питанием, накормив таким образом свыше 800 тыс. сирийцев.

Кюрпек отметил, что только в 2018 году Россия доставила в Сирию 414 тонн гуманитарной помощи, обеспечив питанием 128, 5 тыс. мирных жителей. Еще 614 тонн продуктов хранится на российской авиабаз «Хмеймим». Эти запасы позволят обеспечивать сирийцев помощью еще 10 месяцев.

Для доставки гумпомощи в освобожденные районы Сирии использовался транспорт российского Центра по примирению враждующих сторон, а чтобы накормить мирных жителей в захваченных боевиками районах груз сбрасывался с самолета.