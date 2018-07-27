Главные новости 27 июля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 27 июля.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в социальной сети прокомментировал обрушение Кирилловского путепровода, произошедшее пару дней назад. Азаров прокомментировал обрушение моста в Киеве.

Лидер известной российской рок-группы «Чайф» Владимир Шахрин заявил, что он не имеет ничего против участия министерства обороны в музыкальном фестивале «Нашествие». «Их дома порвут»: лидер «Чайфа» объяснил причину бойкота «Нашествия».

Депутат Госдумы Наталья Поклонская жестко ответила своим коллегам Ирине Родниной и Оксане Пушкиной, обвинившим ее в «пиаре на пенсионной реформе». «Пытаться пристыдить — не ваша стихия»: Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной и Пушкиной.

Многодетная украинка, переехавшая из Киева в Ярославль, рассказала в Сети о своей жизни в России. Впечатлениями от увиденного со своими соотечественниками она делится на личном канале на видеохостинге YouTube. «Киев даже рядом не стоял»: многодетная украинка рассказала о своей новой жизни в Ярославле.

Председатель правительства Украины Владимир Гройсман считает, что страна должна отказаться от закупок газа у России. «Стоило наступить декабрю, как любая власть преклоняла голову и колено»: Гройсман призвал отказаться от закупок газа в РФ.

Падение курса гривны, наблюдаемое сейчас, может значительно ускориться в конце лета, полагает экономист Виктор Скаршевский. По его мнению, к концу года курс доллара может превысить 30 гривен «Девальвационные тенденции»: эксперт объяснил, почему курс гривны может рухнуть этой осенью.

Руководитель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе призвал лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича перестать воспринимать крымчан как товар. «Для творческого человека это крах»: в Крыму ответили на предложение Макаревича купить полуостров.

На Украине прошли испытания новых противотанковых ракетных комплексов «Стугна-П» и «Корсар», разработанных конструкторским бюро «Луч». Представители КБ заявили, что испытания прошли успешно, но у российских пользователей соцсетей возник ряд вопросов «Ракета на поводке»: россияне высмеяли новый противотанковый комплекс Украины.

Члены украинской националистической партии «Свобода» избили главного редактора газеты города Борзна Черниговской области, опубликовавшей статью о православном молодежном лагере. Кроме того, националисты ворвались на территорию детского лагеря «Такую ли свободу слова вы хотели?»: Азаров обратился к украинцам.