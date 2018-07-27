Египет предложил помочь беженцам вернуться в Сирию —Минобороны РФ

Москва, 27 июля. Власти Египта предложили помощь в возвращении беженцев в Сирию. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Все больше стран готовы решать гуманитарные проблемы в Сирии. Ряд из них высказались о желании помочь операции по возвращению сирийских беженцев на родину. По словам Михаила Мизинцева, среди этих государств находится Египет.

Информация об этом появилась после встречи замглавы МИД России Михаила Богданова с египетским послом в РФ Ихабом Насром. Мизинцев выразил удовлетворение тем, что Каир заинтересован в помощи Сирии. Он выразил надежду на наращивание российско-египетского сотрудничества в данном направлении.

Ранее в Минобороны рассказали о работе военной полиции в Сирии. С начала года было зафиксировано свыше 2 тысяч нарушений режима тишины.