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Новости Сирии
Египет предложил помочь беженцам вернуться в Сирию —Минобороны РФ
Общество
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    Египет предложил помочь беженцам вернуться в Сирию —Минобороны РФ

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    Египет предложил помочь беженцам вернуться в Сирию —Минобороны РФ

    Москва, 27 июля. Власти Египта предложили помощь в возвращении беженцев в Сирию. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

    Все больше стран готовы решать гуманитарные проблемы в Сирии. Ряд из них высказались о желании помочь операции по возвращению сирийских беженцев на родину. По словам Михаила Мизинцева, среди этих государств находится Египет. 

    Информация об этом появилась после встречи замглавы МИД России Михаила Богданова с египетским послом в РФ Ихабом Насром. Мизинцев выразил удовлетворение тем, что Каир заинтересован в помощи Сирии. Он выразил надежду на наращивание российско-египетского сотрудничества в данном направлении.

    Ранее в Минобороны рассказали о работе военной полиции в Сирии. С начала года было зафиксировано свыше 2 тысяч нарушений режима тишины.

    Автор: Юлия Шелковенко
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