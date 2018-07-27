Белый дом предложил Путину пригласить Трампа в Москву

Вашингтон, 27 июля. Президент США Дональд Трамп сообщил, когда будет готов посетить Москву. О том, что глава государства ожидает официального приглашения от российской стороны, рассказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Она отметила, что президента РФ Владимира Путина в столице США ждут с визитом в 2019 году.

«Президент Трамп рассчитывает принять президента Путина в Вашингтоне после первого числа [будущего] года, и он готов посетить Москву после получения официального приглашения», — заявила Сандерс, ее цитируют американские СМИ.

Напомним, 16 июля президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Финляндии. Саммит в Хельсинки стал первой встречей президентов в 2018 году и их третьими переговорами за все время — в 2017 году Путин и Трамп вместе присутствовали на саммите «Большой двадцатки» в Германии, а затем на форуме АТЭС во Вьетнаме.