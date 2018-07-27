Меню
Политика
Белый дом предложил Путину пригласить Трампа в Москву
Общество
Стала известна причина госпитализации Ильи Резника в Москве
Следующая новость
Загрузка...

    Белый дом предложил Путину пригласить Трампа в Москву

    30

    Белый дом предложил Путину пригласить Трампа в Москву

    Вашингтон, 27 июля. Президент США Дональд Трамп сообщил, когда будет готов посетить Москву. О том, что глава государства ожидает официального приглашения от российской стороны, рассказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

    Она отметила, что президента РФ Владимира Путина в столице США ждут с визитом в 2019 году.

    «Президент Трамп рассчитывает принять президента Путина в Вашингтоне после первого числа [будущего] года, и он готов посетить Москву после получения официального приглашения», — заявила Сандерс, ее цитируют американские СМИ.

    Напомним, 16 июля президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Финляндии. Саммит в Хельсинки стал первой встречей президентов в 2018 году и их третьими переговорами за все время — в 2017 году Путин и Трамп вместе присутствовали на саммите «Большой двадцатки» в Германии, а затем на форуме АТЭС во Вьетнаме. 

    Автор: Федор Веснин
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.