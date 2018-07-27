Оперативный штаб по возвращению беженцев появится в Сирии по решению Асада

Москва, 27 июля. Президент Сирии Башар Асад может принять решение о создании оперативного штаба для решения вопросов по возвращению покинувших родину сирийцев. Как рассказал замруководителя Центра приема, распределения и размещения сирийских беженцев полковник Алексей Посунько, решение сирийского лидера готовится в настоящее время.

По его словам, предложения российской стороны были переданы руководству республики.

«В настоящие время готовится решение главы государства Башара Асада о формировании штаба, завершается согласование кандидатур заинтересованных министерств и ведомств САР», — сообщил Посунько.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о создании Центра приема, распределения и размещения беженцев, который будет заниматься организацией доставки гумпомощи и мониторингом возвращения сирийцев в их дома. Третий филиал Центра, который работает Абу-эд-Духуре, был открыт в минувшую среду, 25 июля.

Напомним, Россия помогает Сирии в борьбе с терроризмом с сентября 2015 года по просьбе президента страны Башара Асада.