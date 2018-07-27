Сирия: пункты пропуска «Земрани» и «Насиб» работают в штатном режиме

Москва, 27 июля. Пункты пропуска «Земрани» и «Насиб» в Сирии работают в штатном режиме, сообщили в министерстве обороны РФ.

Руководитель филиала Центра приема, распределения и размещения беженцев на пункте пропуска «Земрани» Руслан Нигматулин сообщил, что все необходимые запасы материальных средств в пункте пропуска в наличии и никаких проблемных вопросов нет.

«Пункт пропуска «Земрани» на границе с Ливаном работает в штатном режиме», — заявил он.

По словам главы филиала Центра приема, распределения и размещения беженцев на пункте пропуска «Насиб» майора Владимира Коновалова, в пункте организовано круглосуточное дежурство, также необходимые запасы материальных средств в наличии.

Руководитель филиала Центра приема, распределения и размещения беженцев на пункте пропуска «Абу-Эд-Духур» подполковник Алексей Сизов отметил, что пункт готов к работе, однако в связи с «осложнением обстановки в зоне деэскалации «Идлиб» ни один из беженцев через пункт пропуска не проходил в четверг.

«В остальном, пункт функционирует в штатном режиме, проблемных вопросов нет», — подчеркнул он.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что на центральной площади Эль-Кунейтра торжественно подняли государственный флаг Сирии.