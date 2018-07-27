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Общество
Россельхознадзор обнаружил в морепродуктах из Китая ртуть и плесень
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    Россельхознадзор обнаружил в морепродуктах из Китая ртуть и плесень

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    Россельхознадзор обнаружил в морепродуктах из Китая ртуть и плесень

    Москва, 27 июля. Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении двух производителей рыбы из Китая в связи с обнаружением вредных компонентов в продукции. Об этом говорится на сайте российского ведомства.

    По документам, размещенным на сайте Россельхознадзора, в сушеном кальмаре китайской компании Dalian Donglin Food была обнаружена ртуть. В аналогичном продукте с добавлением перца и кунжута фирмы Yantai Youmei Food нашли дрожжи и плесень.

    Ведомство напомнило россиянам о необходимых мерах предосторожности в связи с покупкой иностранных продуктов.

    Ранее стало известно, что Россельхознадзор отменил запрет на ввоз в Россию молочной продукции шести белорусских компаний.

    Автор: Екатерина Кухарева
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