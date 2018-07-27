«Огромными самолетами и бесплатно»: Жириновский предложил отправить россиян на отдых в Сирию

Москва, 27 июля. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с необычной идеей организовать для россиян бесплатные путевки в Сирию.

«Хочется поднять вопрос о бесплатных путевках в Сирию, чтобы те, кто уже был в Сочи и в Крыму, смогли бы полететь отдохнуть на средиземноморском побережье. Огромными самолетами и бесплатно», — пишет он в «ВКонтакте».

Кроме того, лидер либерал-демократов полагает, что россияне должны отдыхать не один, а два месяца в году — июль и август. Пользователи «ВКонтакте» отреагировали на инициативу Жириновского неоднозначно. Некоторым идея бесплатного отдыха на Ближнем Востоке очень понравилась.

«Звучит клево. Улететь в Сирию, почему нет? Собраться с мужиками и полететь в Сирию. Только без женщин. Там женщин не надо, они слишком хрупкие существа», — пишет в комментариях Юрий Поникаровских.

Другие заметили, что предложение политика невозможно реализовать: кто-то должен работать в стране эти два месяца.