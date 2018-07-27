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«Огромными самолетами и бесплатно»: Жириновский предложил отправить россиян на отдых в Сирию
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    «Огромными самолетами и бесплатно»: Жириновский предложил отправить россиян на отдых в Сирию

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    «Огромными самолетами и бесплатно»: Жириновский предложил отправить россиян на отдых в Сирию

    Москва, 27 июля. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с необычной идеей организовать для россиян бесплатные путевки в Сирию.

    «Хочется поднять вопрос о бесплатных путевках в Сирию, чтобы те, кто уже был в Сочи и в Крыму, смогли бы полететь отдохнуть на средиземноморском побережье. Огромными самолетами и бесплатно», — пишет он в «ВКонтакте».

    Кроме того, лидер либерал-демократов полагает, что россияне должны отдыхать не один, а два месяца в году — июль и август. Пользователи «ВКонтакте» отреагировали на инициативу Жириновского неоднозначно. Некоторым идея бесплатного отдыха на Ближнем Востоке очень понравилась.

    «Звучит клево. Улететь в Сирию, почему нет? Собраться с мужиками и полететь в Сирию. Только без женщин. Там женщин не надо, они слишком хрупкие существа», — пишет в комментариях Юрий Поникаровских.

    Другие заметили, что предложение политика невозможно реализовать: кто-то должен работать в стране эти два месяца.

    «А кто работать в эти 2 месяца будет? И Сирия как-то не очень, Майами или Израиль», — отмечает в свою очередь Сергей Алакин.

    «Странно, то ВВЖ критикует новогодние праздники за их длительность, то 2 месяца отдыха предлагает», — добавил Николай Пупков.

    Автор: Антон Соколов
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