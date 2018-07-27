Минобороны РФ: Больше всего беженцев возвращается в Сирию из Ливана

Дамаск, 27 июня. Больше всего сирийских беженцев возвращается в родную страну из Ливана. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, именно на этом направлении были «достигнуты наибольшие успехи». Кроме того, Мизинцев сообщил, что накануне рабочая группа российского оборонного ведомства и МИД встретились с руководством Ливана, определив дальнейшие совместные шаги по скорейшему возвращению жителей САР на родину.

По данным Минобороны РФ, с 18 июля, с начала работы пункта пропуска "Земрани", из Ливана вернулись более 2,6 тысячи беженцев. При этом в 45 странах все еще остаются почти 6,9 миллиона беженцев из арабской страны.1,7 миллиона человек (почти 890 тыс. из них находятся в Ливане) в восьми государствах заявили, что хотят вернуться домой.