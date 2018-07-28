События недели: дайджест главных новостей России

Футбольные баталии продолжаются, но в игру теперь вступают тренеры. Старое оружие забрали у бандитов, а новое скоро вручат отечественной армии. Об этом и не только расскажем в нашем традиционном итоговом дайджесте главных новостей России.

Пресс-служба Министерства обороны РФ рассказала, что российская армия будет оснащена ударным беспилотником «Форпост-М» отечественной разработки. Испытания уже подходят к завершению. Беспилотник получит современный радар, оптические системы и высокоточные управляемые бомбы. Он сможет самостоятельно находить, определять и ликвидировать наземные цели, в любую погоду, в любое время суток.

Канал поставок огнестрельного оружия из стран Евросоюза в Россию уничтожен в ходе масштабной спецоперации ФСБ, МВД и Росгвардии. Преступную деятельность вела межрегиональная группа, ее члены задержаны. У них изъято 380 единиц огнестрельного оружия, среди них пистолеты и револьверы, десятки пулеметов, автоматов, карабины, винтовки и ружья, в том числе противотанковые.

Не обошлось на минувшей неделе без ЧП. Трое детей погибли в результате опрокидывания лодки в Астраханской области. Как сообщили в МЧС, трагедия произошла в селе Калинино. Прогулочное судно, на котором находились девять несовершеннолетних, перевернулось в 10–15 метрах от берега. Трое детей 2003, 2009 и 2010 годов рождения погибли. Лодочник — местный житель — перевозивший детей через реку, мог находиться под воздействием наркотических средств. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело.

Депутаты Госдумы приняли закон, по которому в России с 1 января 2019 года возрастет НДС — до 20%. Все действующие льготные ставки при этом сохраняются. Отмечается, что повышение НДС должно обеспечить федеральному бюджету в 2019 году дополнительные 633,5 млрд рублей.

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова рассказала о новых сроках индексации пенсий. По ее словам, индексация будет осуществляться с 1 января каждого финансового года. Голикова также обратила внимание, что в случае изменения пенсионной системы, выплаты, скорее всего, будут индексироваться на 7%.

На Крымском полуострове может появиться тоннель — на трассе в обход Севастополя. Желание и готовность принять участие в строительстве уже высказал столичный «Мосметрострой». Генеральный директор компании Сергей Жуков заявил, что предприятие может приступить к работе в любой момент, и планирует направить заявку на конкурс по определению исполнителя.

Следственный комитет России предъявил бывшему министру обороны Украины Анатолию Гриценко обвинение в новом эпизоде. 16 июля 2014 года в ходе прямого телеэфира экс-министр выступил с призывом о подрыве российских поездов. Новый эпизод был присоединен к уже расследуемому уголовному делу о призыве к террористической деятельности.

Госдума приняла закон о праве российских граждан самостоятельно выбирать желаемую дату и время регистрации брака. Сегодня брак заключается через месяц после подачи официального заявления, либо через полгода, в случае оформления заявления на портале госуслуг. Но скоро у молодоженов появится возможность при подаче заявления указывать дату регистрации в период от месяца до одного года. А при наличии уважительной причины ЗАГС может принять решение о заключении брака до истечения 30 дней со дня подачи заявления. Новые правила вступят в силу с 1 октября 2018 года.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов вошел в число номинантов на звание «Тренера года» по версии FIFA. Конкурентами Черчесова являются тренеры сборных Франции и Хорватии, а также Зинедин Зидан, Массимилиано Аллегри и Юрген Клопп.