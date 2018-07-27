Бежецк, 27 июля. Россия начала поставки говядины в Турцию. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Гордеев, отметив, что заинтересованы в российской продукции и многие страны Ближнего Востока.

В пятницу Гордеев находится с рабочим визитом в Тверской области.

«Турция — особый рынок по потреблению мясной продукции​​​. Первые партии говядины уже поставлены. Есть прямые заявки как от Турции, так и от многих стран Ближнего Востока, связанные с поставками говядины. Мы еще надеемся, что откроется китайский рынок», — заявил вице-премьер.

Гордеев особо подчеркнул, что перспективным направлением является не только экспорт говядины, но и мяса птицы. Вице-премьер привел статистику, согласно которой в прошлом году РФ экспортировала 300 тысяч тонн мясной продукции.

Напомним, накануне российский лидер Владимир Путин пошутил, что пригласит своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в ресторан, когда в Турцию начнутся поставки мяса из России.