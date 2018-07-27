Украина экстренно усиливает охрану границы с Евросоюзом

Киев, 27 июля. Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) экстренно усиливает охрану границы со странами Евросоюза в Закарпатской области. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

По данным ведомства, в ближайшее время на границу со странами ЕС в Закарпатье будет направлена группа офицеров администрации ГПСУ для усиления охраны государственной границы.

Данное решение принято из-за активизации противоправной деятельности, связанной с незаконным перемещением через границу групп мигрантов и подакцизных товаров.

Офицеры ГПСУ будут направлены в девять подразделений, которые осуществляют свою деятельность на наиболее угрожаемых направлениях. Им предстоит препятствовать перемещению нелегальных мигрантов, коррупционным и контрабандным проявлениям.