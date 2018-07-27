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Украина экстренно усиливает охрану границы с Евросоюзом
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    Украина экстренно усиливает охрану границы с Евросоюзом

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    Украина экстренно усиливает охрану границы с Евросоюзом

    Киев, 27 июля. Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) экстренно усиливает охрану границы со странами Евросоюза в Закарпатской области. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

    По данным ведомства, в ближайшее время на границу со странами ЕС в Закарпатье будет направлена группа офицеров администрации ГПСУ для усиления охраны государственной границы.

    Данное решение принято из-за активизации противоправной деятельности, связанной с незаконным перемещением через границу групп мигрантов и подакцизных товаров.

    Офицеры ГПСУ будут направлены в девять подразделений, которые осуществляют свою деятельность на наиболее угрожаемых направлениях. Им предстоит препятствовать перемещению нелегальных мигрантов, коррупционным и контрабандным проявлениям.

    Автор: Артем Никулин
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