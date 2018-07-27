Пока другие деградируют: эксперты увидели в саммите БРИКС альтернативу G7

В Йоханнесбурге прошел третий, заключительный день саммита БРИКС. Лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР обсудили вопросы развития организации и приоритеты партнерства, а также встретились с президентами африканских стран и гостями саммита.

Директор Института политических исследований Сергей Марков напомнил, как образовалась БРИКС.

«БРИКС, а первоначально, до вступления ЮАР, БРИК — это не только аббревиатура, образованная из первых букв стран-участниц, но и слово «кирпич» в переводе с английского. Изначально это было название пакета акций четырех стран, которые быстро развивались. Инвестиционные фонды продавали акции Бразилии, России, Индии и КНР пакетом. То есть продавали «кирпичи» инвесторам. И это название прижилось», — напомнил политолог.

В комментарии Федеральному агентству новостей он рассказал, что в один момент политики обратили внимание на то, что у Бразилии, России, Индии и Китая есть немало общего.

«Они крупные, независимые, развивающиеся, не находятся под влиянием Запада. Возникла политическая идея начать сотрудничество этих стран. Десять лет назад они собрались на такой саммит. Но тогда же выяснилось, что сотрудничать на самом деле не очень просто. Правда, в XXI веке пиар значит очень много. Поэтому и разговоров о БРИКС очень много. И они служат очень хорошим фоном», — считает Сергей Марков.

По его мнению, состоявшийся саммит БРИКС — это такой «задел на будущее».

«Пока что это резервное объединение на будущее, чем реально функционирующая организация. Но поскольку в нее входят столь крупные страны, не относящиеся к Западу, то, возможно, что, когда построенный Западом порядок, находящийся сейчас в кризисе, окончательно рухнет, такие организации, как БРИКС и ШОС, станут столпами нового мирового порядка», — отметил глава Института политических исследований.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с корреспондентом ФАН оказался гораздо более оптимистичным в оценках прошедшего саммита БРИКС.

«БРИКС сейчас — самая динамично развивающаяся организация. С ней может соперничать только ШОС. В то время как остальные организации постепенно деградируют. Особенно — G7, откуда Россия вышла, вернее, ее решили не приглашать туда больше. И после этого «Большая семерка» начала деградировать», — заметил Алексей Мухин.

По словам политолога, «БРИКС объединяет страны, которые сейчас находятся на острие развития мировой экономики и в значительной степени формируют физиономию этой самой экономики. Во всяком случае — экономики будущего». И об этом говорил президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам саммита.

«Обратите внимание, что именно в рамках БРИКС предпринимаются меры по предупреждению выхода некоторых стран из правового поля, норм ВТО и так далее. На последнем саммите были приняты решения, которые консолидируют страны БРИКС. Вернее, их усилия по предупреждению агрессии в свой адрес. Прежде всего — экономической», — сказал гендиректор Центра политической информации.

Он считает, что это чрезвычайно важное решение.

«Де-факто страны БРИКС договорились о том, как конкретно они будут реагировать и действовать, если ситуация в экономике будет усугубляться не без помощи так называемых развитых стран. Я имею в виду прежде всего Великобританию и США, которые испытывают острый дефицит здравого смысла, я бы сказал», — пояснил политолог.

Алексей Мухин уверен, что БРИКС — это прямая альтернатива G7.