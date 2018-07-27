Военная полиция в Сирии с начала года зафиксировала более 2 тысяч нарушений

Москва, 27 июля. Военная полиция с начала текущего года зафиксировала в Сирии свыше двух тысяч нарушений режима прекращения огня. Об этом рассказал начальник Главного управления военной полиции Минобороны РФ Владимир Ивановский.

Действующая на наблюдательных постах военная полиция зафиксировала в Сирийской Арабской Республике свыше 2260 нарушений, были приняты меры оперативного реагировании, сообщили в российском оборонном ведомстве. Об этом стало известно в ходе заседания участников штаба по возвращению сирийских беженцев.

Владимир Ивановский добавил, что военные также обеспечивают безопасность при выводе мирных жителей из зон боевых действий. Они помогают произвести посадку в автобусы и сопровождают колонны с беженцами в безопасные районы. Военная полиция также работает во время перемещения участников НВФ и членов их семей.

С марта 2018 года был обеспечен вывод 300 тысяч человек, в их числе 47 тысяч участников НВФ, около 80 тысяч членов их семей из Восточной Гуты, Ярмука, Эр-Растана, Эль-Кунейтры и других зон. Военная полиция и российские офицеры из Центра по примирению помогают с проведением гумакций сотрудникам ООН и Красного Креста.