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Египетские археологи восстановили разбитый памятник Рамзесу II
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    Египетские археологи восстановили разбитый памятник Рамзесу II

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    Египетские археологи восстановили разбитый памятник Рамзесу II

    Каир, 27 июля. Египетская археологическая миссия завершила реставрацию памятника Рамзесу Второму.

    Разбитый памятник находился в комплексе Сан эль-Хагар в провинции Шаркия. Археологи собрали его из отдельных фрагментов. Все работы проходили с использованием новейших технологий с декабря 2017 года, сообщает РИА Новости.

    Общий вес памятника составил 30 тонн, а высота – 6,5 метров.

    Напомним, что исследователи с XIX века проводили раскопки районе Сан эль-Хагар. Там были обнаружены древние храмы и памятники. В настоящее время египетские власти хотят превратить этот район в музей под открытым небом. Посетители смогут увидеть фрагменты храмов, памятники богам и фараонам, а также покрытые рисунком колонны.

    Автор: Денис Коробейников
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