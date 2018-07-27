Египетские археологи восстановили разбитый памятник Рамзесу II

Каир, 27 июля. Египетская археологическая миссия завершила реставрацию памятника Рамзесу Второму.

Разбитый памятник находился в комплексе Сан эль-Хагар в провинции Шаркия. Археологи собрали его из отдельных фрагментов. Все работы проходили с использованием новейших технологий с декабря 2017 года, сообщает РИА Новости.

Общий вес памятника составил 30 тонн, а высота – 6,5 метров.

Напомним, что исследователи с XIX века проводили раскопки районе Сан эль-Хагар. Там были обнаружены древние храмы и памятники. В настоящее время египетские власти хотят превратить этот район в музей под открытым небом. Посетители смогут увидеть фрагменты храмов, памятники богам и фараонам, а также покрытые рисунком колонны.