Частичка меня навсегда останется в ЦСКА — Головин

Москва, 27 июля. Футболист сборной России Александр Головин заявил, что частичка него навсегда останется в московском ЦСКА. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В пятницу стало известно, что Головин официально перешил из ЦСКА в футбольный клуб «Монако».

Головин рассказал, что ему грустно оставлять команду, которая стала ему родной, но не каждому выпадает шанс стать игроком «большого европейского клуба».

«Сегодня я перехожу в «Монако», но частичка меня навсегда останется здесь», — заявил Головин.

Футболист поблагодарил болельщиков за поддержку, которую они оказывали на протяжении нескольких лет, и выразил надежду, что они с пониманием отнесутся к принятому решению перейти в «Монако».

«Верю, что обновленная команда даст вам много поводов для гордости, а я буду болеть за ЦСКА и радоваться успехам «красно-синих», — добавил Головин.

Как сообщает Infox.ru, согласно данным опроса на сайте ЦСКА лучшим игроком московского клуба в сезоне 2017/2018 стал полузащитник Александр Головин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что «Монако» объявило о трансфере российского футболиста Александра Головина. Контракт с футболистом рассчитан на пять лет.