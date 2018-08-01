Меню
Сирия эксклюзив
Сирия: САА обнаружила полевую больницу боевиков в провинции Эль-Кунейтра
Новости Сирии
Сирия: более 300 административных зданий восстановлено на территории республики
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: САА обнаружила полевую больницу боевиков в провинции Эль-Кунейтра

    287

    Сирия: САА обнаружила полевую больницу боевиков в провинции Эль-Кунейтра

    Дамаск, 31 июля. Полевой госпиталь, принадлежащий незаконным вооруженным формированиям, был обнаружен в штаб-квартире бывших временных сил Организации Объединенных Наций (ООН) на границе провинции Эль-Кунейтра, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в республике.

    В ходе обследования помещения сирийские войска обнаружили множество лекарств, медицинское оборудование, залы для проведения операций и лечения пострадавших боевиков.

    В распоряжении ФАН оказалось видео с места событий:

    Напомним, что в данный момент вооруженная оппозиция покидает сирийскую провинцию Эль-Кунейтра. Боевики были вынуждены сдаться правительственным войскам в рамках масштабной операции по освобождению юго-западной части сирийской республики.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало об эвакуации боевиков из населенного пункта Умм-Батна. Они удерживали под контролем почти все регионы провинции Эль-Кунейтра в течение многих лет. Однако стремительное наступление САА вынудило бандформирования покинуть некогда оккупированный ими регион.

    Сирия: САА обнаружила полевую больницу боевиков в провинции Эль-Кунейтра

    Боевики покидали регион на автобусах, выделенных сирийским правительством. Вместе с ними Кунейтру покинули их семьи. Вывод боевиков стартовал 20 июля.

    По условиям соглашения, заключенного между сирийскими властями и главарями незаконных вооруженных формирований, боевики, решившие остаться в регионе, должны урегулировать свой статус и сдать все орудие правительственной армии. Кроме того, они должны присягнуть на верность легитимной власти республики.

    Накануне Сирийская арабская армия вошла в населенный пункт Аль-Хамидия, расположенный в трех километрах от административного центра провинции Эль-Кунейтра. Символом освобождения города стал высоко поднятый национальный флаг Сирийской Арабской Республики.

    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.