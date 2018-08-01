Сирия: САА обнаружила полевую больницу боевиков в провинции Эль-Кунейтра

Дамаск, 31 июля. Полевой госпиталь, принадлежащий незаконным вооруженным формированиям, был обнаружен в штаб-квартире бывших временных сил Организации Объединенных Наций (ООН) на границе провинции Эль-Кунейтра, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в республике.

В ходе обследования помещения сирийские войска обнаружили множество лекарств, медицинское оборудование, залы для проведения операций и лечения пострадавших боевиков.

В распоряжении ФАН оказалось видео с места событий:

Напомним, что в данный момент вооруженная оппозиция покидает сирийскую провинцию Эль-Кунейтра. Боевики были вынуждены сдаться правительственным войскам в рамках масштабной операции по освобождению юго-западной части сирийской республики.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало об эвакуации боевиков из населенного пункта Умм-Батна. Они удерживали под контролем почти все регионы провинции Эль-Кунейтра в течение многих лет. Однако стремительное наступление САА вынудило бандформирования покинуть некогда оккупированный ими регион.

Боевики покидали регион на автобусах, выделенных сирийским правительством. Вместе с ними Кунейтру покинули их семьи. Вывод боевиков стартовал 20 июля.

По условиям соглашения, заключенного между сирийскими властями и главарями незаконных вооруженных формирований, боевики, решившие остаться в регионе, должны урегулировать свой статус и сдать все орудие правительственной армии. Кроме того, они должны присягнуть на верность легитимной власти республики.

Накануне Сирийская арабская армия вошла в населенный пункт Аль-Хамидия, расположенный в трех километрах от административного центра провинции Эль-Кунейтра. Символом освобождения города стал высоко поднятый национальный флаг Сирийской Арабской Республики.