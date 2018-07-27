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«Яндекс» впервые покажет сериал «Касл-Рок» по рассказам Кинга
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    «Яндекс» впервые покажет сериал «Касл-Рок» по рассказам Кинга

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    «Яндекс» впервые покажет сериал «Касл-Рок» по рассказам Кинга

    Москва. 27 июля. «Яндекс» пришел к соглашению с компанией Warner Bros. International Television Distribution об эксклюзивных правах на показ ряда сериалов, первым из которых пользователи увидят «Касл-Рок».

    Владельцам подписки «Яндекс. Плюс» станут доступны в ближайшем времени несколько многосерийных фильмов американской компании, которые впервые можно будет посмотреть на «КиноПоиске».

    Сериал «Касл-Рок», основанный на рассказах знаменитого писателя Стивена Кинга, станет первым из доступных по подписке. В съемках принял участие сам писатель совместно с кинорежиссером Джей Джей Абрамсом, которые вместе экранизировали роман Кинга «11.22.63».

    «Яндекс» впервые покажет сериал «Касл-Рок» по рассказам Кинга

    Зрители смогут увидеть первый эпизод из десяти отснятых в пятницу, 27 июля, а остальные будут загружены в ближайшие дни.

    Напомним, в мае стало известно, что Netflix начал производство экранизации романа Кинга «В высокой траве», написанного в соавторстве с его сыном Джо Хиллом.

    Автор: Екатерина Кухарева
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