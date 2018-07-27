Черчесов подписал новый контракт с РФС

Москва, 27 июля. Главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов подписал контракт с Российским футбольным союзом. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте РФС.

Согласно приведенной информации, договор подписан по системе «2 + 2 года». Черчесов будет готовить национальную команду к отборочному циклу чемпионата Европы 2020 года, играм Лиги наций, к предстоящим контрольным матчам.

Как отметил сам Черчесов, «в плане результатов планка поднята высоко», в связи с чем он осознает ответственность, которая вновь возложена на него.

«Будем делать свою работу с достоинством», — подчеркнул специалист.

Российские футболисты под руководством 54-летнего Черчесова на прошедшем ЧМ-2018 без проблем вышли в плей-офф турнира. В четвертьфинале турнира сборная России уступила команде Хорватии.