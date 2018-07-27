Украинские СМИ обнаружили «провокаторов» с российским триколором на Крестном ходе в Киеве
Киев, 27 июля. Участники Крестного хода в Киеве развернули флаг России. Не побоявшуюся сделать это женщину другие верующие тут же назвали «провокатором», а подоспевшие полицейские потребовали убрать триколор.
Об инциденте на улице Грушевского сообщило местное издание УНИАН. Агентство отмечает, что в колонне был и другой «провокатор», который нес фотографию предстоятеля Русской православной церкви.
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Крестном ходе в украинской столице приняли участие порядка 250 тысяч человек. По словам украинского священника Георгия, молебен и Крестный ход прошли в Киеве по случаю 1030-летия Крещения Руси. На праздник съехались десятки тысяч верующих из разных стран.
«К сожалению, на территориальном уровне у нас появился раздел – русские, белорусы. Этот праздник показывает, что когда-то мы были одним народом», — подчеркнул он в комментарии ФАН.