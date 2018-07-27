Меню
Украина
Украинские СМИ обнаружили «провокаторов» с российским триколором на Крестном ходе в Киеве
Весь мир
В Тунисе освободили бывшего охранника бен Ладена
Следующая новость
Загрузка...

    Украинские СМИ обнаружили «провокаторов» с российским триколором на Крестном ходе в Киеве

    303

    Украинские СМИ обнаружили «провокаторов» с российским триколором на Крестном ходе в Киеве
    Киев, 27 июля. Участники Крестного хода в Киеве развернули флаг России. Не побоявшуюся сделать это женщину другие верующие тут же назвали «провокатором», а подоспевшие полицейские потребовали убрать триколор.

    Об инциденте на улице Грушевского сообщило местное издание УНИАН. Агентство отмечает, что в колонне был и другой «провокатор», который нес фотографию предстоятеля Русской православной церкви.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Крестном ходе в украинской столице приняли участие порядка 250 тысяч человек. По словам украинского священника Георгия, молебен и Крестный ход прошли в Киеве по случаю 1030-летия Крещения Руси. На праздник съехались десятки тысяч верующих из разных стран.

    «К сожалению, на территориальном уровне у нас появился раздел – русские, белорусы. Этот праздник показывает, что когда-то мы были одним народом», — подчеркнул он в комментарии ФАН.

    Автор: Ярослава Замысловатова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.