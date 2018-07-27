В АТОР объяснили, что ждет визовые центры по новому закону

Москва, 27 июля. Ассоциация туроператоров опровергла сообщения о возможном закрытии всех российских визовых центров, сообщается на сайте организации.

Ранее законопроект об обязательной аккредитации управляющих визовыми центрами компаний внесли в Государственную думу РФ.

В Ассоциации отметили, что операторы визовых центров соответствуют большей части изложенных в проекте постановления критериям. Большинство из операторов, добавили в организации, более трех лет работают в РФ и имеют филиалы в регионах и необходимое оборудование.

«Основным камнем преткновения может стать территориальная принадлежность юридических лиц, вернее доля иностранного капитала в уставном капитале компании», — говорится в сообщении.

Организация в качестве примера сообщила, что VFS Global на 100% принадлежит кипрской компании, визовый оператор TLScontact принадлежит на 100% люксембургской компании, Pony Express — кипрской.

Однако, если законопроект будет принят, то компании смогут перерегистрироваться в соответствии с новыми требованиями и продолжить свою работу на территории России, заявили эксперты. Кроме того, добавили в Ассоциации, после консультаций с представителями турбизнеса реальный проект постановления правительства будет изменен.

Ранее в Российском союзе туриндустрии заявили, что шесть крупнейших компаний не соответствуют требованиям согласно внесенному в Госудуму законопроекту, что приведет к закрытию всех визовых центров в РФ.