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В АТОР объяснили, что ждет визовые центры по новому закону
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    В АТОР объяснили, что ждет визовые центры по новому закону

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    В АТОР объяснили, что ждет визовые центры по новому закону

    Москва, 27 июля. Ассоциация туроператоров опровергла сообщения о возможном закрытии всех российских визовых центров, сообщается на сайте организации.

    Ранее законопроект об обязательной аккредитации управляющих визовыми центрами компаний внесли в Государственную думу РФ.

    В Ассоциации отметили, что операторы визовых центров соответствуют большей части изложенных в проекте постановления критериям. Большинство из операторов, добавили в организации, более трех лет работают в РФ и имеют филиалы в регионах и необходимое оборудование.

    «Основным камнем преткновения может стать территориальная принадлежность юридических лиц, вернее доля иностранного капитала в уставном капитале компании», — говорится в сообщении.

    Организация в качестве примера сообщила, что VFS Global на 100% принадлежит кипрской компании, визовый оператор TLScontact принадлежит на 100% люксембургской компании, Pony Express  — кипрской.

    Однако, если законопроект будет принят, то компании смогут перерегистрироваться в соответствии с новыми требованиями и продолжить свою работу на территории России, заявили эксперты. Кроме того, добавили в Ассоциации, после консультаций с представителями турбизнеса реальный проект постановления правительства будет изменен.

    Ранее в Российском союзе туриндустрии заявили, что шесть крупнейших компаний не соответствуют требованиям согласно внесенному в Госудуму законопроекту, что приведет к закрытию всех визовых центров в РФ.

    Автор: Алексей Громов
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