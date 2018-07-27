Донбасс сегодня: Киев открывает второй фронт, ВСУ «разгромили» позиции ЛДНР

Киев собирается воевать еще долго. Кабмин принял Стратегию информационной реинтеграции Донбасса. ВСУ готовят провокации на юге ДНР. Киевские СМИ тиражируют неподтвержденную информацию. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Киев открывает второй фронт, информационный

В четверг кабинет министров Украины утвердил Стратегию информационной реинтеграции Донбасса. Документ, среди прочего, предполагает установку дополнительных радио- и телепередающих центров (РТПЦ) на территории Донбасса, подконтрольной киевскому правительству. Кроме того, Стратегией предусмотрено как усиление вещания на территории ДНР и ЛНР уже существующих электронных киевских медиа, так и создание новых.

По сути, ничего нового украинский Мининформ не предложил, внося в кабмин на утверждение данный документ. Но странно, что Стратегия вышла спустя четыре с лишним года гражданского противостояния и уже после введения нового правового режима силовой операции — Операции объединенных сил. Складывается устойчивое впечатление, что Киев таким образом «де-факто» признает потерю Донбасса и переводит конфликт больше в информационную плоскость.

Подтверждением тому служит прежде всего неспособность украинской стороны «отключить Донбасс от собственных и российских СМИ», что красной линией проводится в принятом документе. Что касается усиления вещания существующих ТВ и радио — перспектива также сомнительна, ведь если мы говорим об эфирном вещании, то «перебить» украинский сигнал достаточно легко, запустив на той же частоте свои радиостанцию или телевидение с более мощного передатчика. О спутнике и вовсе говорить нечего — Киев не сможет отключить спутниковое вещание.

Таким образом, целью данного документа является влияние на внутреннюю украинскую аудиторию путем тиражирования в СМИ якобы стремления Киева к возврату Донбасса и так называемой его «реинтеграции».

Значит ли это, что война реальная будет прекращена? Нет. Поскольку принятие данного документа лишь вводит дополнительные аргументы для продолжения вооруженной агрессии. А та нужна исключительно для сохранения действующего киевского режима и оправдания его существования как в глазах украинцев, так и в глазах «западных партнеров».

Западные СМИ прибыли в Донбасс

На данный момент в зоне ответственности 36-й бригады морской пехоты украинской армии зафиксирована работа съемочных групп ведущих американских средств массовой информации Bloomberg и Polaris Images, передают в оперативном командовании ДНР. Одновременно со СМИ в данном районе работает группа представителей Организации объединенных наций для изучения обстановки и подготовки оценки по вводу миротворцев.

Согласно разведданным сил Донецкой народной республики, в ближайшее время на юге ДНР ожидается усиление противостояния и провокации ВСУ для создания картинки для зарубежных и украинских СМИ, которых, кстати, в указанном районе около десятка.

ОБСЕ мешает ВСУ обстреливать Донбасс

Анализ деятельности ОБСЕ в последние месяцы указывает на следующее: организация создает существенные проблемы для передовых частей украинской армии и националистов тем, что фиксирует в своих отчетах факты нарушений ВСУ режима прекращения огня, использования запрещенного оружия и техники.

Понимают это и в штабе Объединенных сил Киева, в связи с чем украинский Генштаб всерьез взялся за проверку работы подразделений и средств радиоподавления беспилотных летательных аппаратов. Так, по данным разведки ДНР, для выполнения поставленных задач создана специальная группа, возглавляемая начальником управления радиоэлектронной борьбы ВСУ. Основная цель — создание препятствий ведению воздушной разведки представителями ОБСЕ.

«Победа» ВСУ

Ни дня без «перемоги» не проходит в Вооруженных силах Украины. Вернее, сами ВСУ зачастую о своих победах и не знают, но украинские СМИ восполняют пробелы в памяти «воинов света» и радуют украинскую аудиторию небывалыми рассказами о мужестве и героизме.

Уже известная «солдат-волонтер-блогер» Виктория Руденко отчиталась в соцсети публикацией об уничтожении «позиций оккупантов» в Донбассе. Выложив на своей странице фото, сделанное предположительно через оптику дальномера, Руденко отчиталась об уничтожении сил Донбасса.

Какой именно республики позиции уничтожены, в каком районе и чем, не сообщается. Но для подписчиков Руденко и аудитории киевских изданий, растиражировавших данную «перемогу», детали, похоже, не важны.