Патриарх Кирилл предсказал общеправославную катастрофу из-за раскола на Украине

Москва, 27 июля. Попытки Киева добиться автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата будут иметь серьезные последствия для всего православного мира. Об этом в пятницу заявил глава Русской православной церкви патриарх Кирилл.

«Попытки искусственно оторвать Украинскую православную церковь от Московского патриархата способны привести к катастрофе общеправославного масштаба», — отметил патриарх.

По его словам, чуждые православию силы пытаются разрушить единство РПЦ. Это выражается, в частности, в захватах храмов раскольниками и в попытках дискриминировать официальную Украинскую православную церковь.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что крестный ход по случаю 1030-летия крещения Руси, который состоялся в пятницу в Киеве, собрал на улицах города 250 тыс. верующих. Накануне Украинская православная церковь Московского патриархата сообщила, что украинские чиновники и радикалы запретили перевозчикам доставлять паломников в Киев. Водителям пригрозили физической расправой, а верующим «проблемами на работе».

Украинские власти добиваются официального статуса для непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата. Президент страны Петр Порошенко уже обращался с подобной просьбой к вселенскому патриарху.