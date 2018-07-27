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Патриарх Кирилл предсказал общеправославную катастрофу из-за раскола на Украине
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    Патриарх Кирилл предсказал общеправославную катастрофу из-за раскола на Украине

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    Патриарх Кирилл предсказал общеправославную катастрофу из-за раскола на Украине

    Москва, 27 июля. Попытки Киева добиться автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата будут иметь серьезные последствия для всего православного мира. Об этом в пятницу заявил глава Русской православной церкви патриарх Кирилл.

    «Попытки искусственно оторвать Украинскую православную церковь от Московского патриархата способны привести к катастрофе общеправославного масштаба», — отметил патриарх.

    По его словам, чуждые православию силы пытаются разрушить единство РПЦ. Это выражается, в частности, в захватах храмов раскольниками и в попытках дискриминировать официальную Украинскую православную церковь.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что крестный ход по случаю 1030-летия крещения Руси, который состоялся в пятницу в Киеве, собрал на улицах города 250 тыс. верующих. Накануне Украинская православная церковь Московского патриархата сообщила, что украинские чиновники и радикалы запретили перевозчикам доставлять паломников в Киев. Водителям пригрозили физической расправой, а верующим «проблемами на работе».

    Украинские власти добиваются официального статуса для непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата. Президент страны Петр Порошенко уже обращался с подобной просьбой к вселенскому патриарху. 

    Автор: Антон Соколов
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