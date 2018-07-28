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Syria today
Сирия итоги недели 22 – 28 июля: борьба с ИГИЛ в Даръа, эвакуация «Белых касок», воздушная война Израиля
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    Сирия итоги недели 22 – 28 июля: борьба с ИГИЛ в Даръа, эвакуация «Белых касок», воздушная война Израиля

    Правительственные войска продолжают зачистку юго-западной Сирии от боевиков «Исламского государства». Боевики покидают провинцию Эль-Кунейтра. Боевики продолжают безуспешные атаки на российскую авиабазу «Хмеймим». Израиль вывез часть активистов печально известной организации «Белые каски» и продолжает агрессию против Сирии.
    10:00 28 Июля 2018
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    Сирия и ВКС РФ против ИГИЛ в Даръа

    Сирия итоги недели 22 – 28 июля: борьба с ИГИЛ в Даръа, эвакуация «Белых касок», воздушная война Израиля

    На этой неделе сирийские ВВС и ВКС России возобновили авиаудары по территории анклава боевиков ИГИЛ на юго-западе Сирии. Следом за этим последовало наступление правительственных войск, цель которого — полная зачистка от сил террористов южных районов провинций Даръа и Эль-Кунейтра.
    Отряды «Исламского государства» в этой части Сирии несколько усилили свои позиции за последнее время, заняв город Хейт и ряд других населенных пунктов, которые ранее контролировались «Сирийской свободной армией» и «Джебхат на-Нусрой». Кроме того, к ИГИЛ перешли наиболее радикальные элементы из других формирований, не пожелавшие идти на соглашения с законным сирийским правительством. При поддержке авиации, правительственные войска начали обстреливать опорные пункты боевиков в северной части анклава в районе населенного пункта Тасиль, постепенно продвигаясь в южном направлении. В ходе боев подразделениям сирийской армии удалось войти в город Джиллин и прорвать линию обороны боевиков ИГИЛ.
     

    Вывоз боевиков из Эль-Кунейтры

    Сирия итоги недели 22 – 28 июля: борьба с ИГИЛ в Даръа, эвакуация «Белых касок», воздушная война Израиля

    Параллельно с этим, на севере провинции Эль-Кунейтра в деревне Умм-Батна прошла масштабная операция по выводу боевиков, которые в ходе переговоров с Дамаском согласились сложить оружие и выехать в провинцию Идлиб. 55 автобусов вывезли боевиков через переправу Джаба и далее — на север, в провинцию Идлиб. После завершения вывода боевиков подразделения сирийских войск смогли войти в город Рухейна.
    Стоит отметить, что переговорный процесс с боевиками и их последующая эвакуация проходила при прямом участии российского Центра по примирению враждующих сторон. Кроме этого, организовать сам вывоз помогли сотрудники и волонтеры Сирийского Красного полумесяца, а безопасность мероприятия обеспечивали военнослужащие правительственных войск.
     

    Налеты на «Хмеймим»

    Сирия итоги недели 22 – 28 июля: борьба с ИГИЛ в Даръа, эвакуация «Белых касок», воздушная война Израиля

    Между тем, на севере Сирии боевики продолжают безуспешные атаки на российскую авиабазу «Хмеймим» с использованием беспилотных летательных аппаратов. Как сообщили представители авиабазы, ночью 21 и утром 22 июля российские ПВО обнаружили и уничтожили приближавшиеся к военному аэродрому с северо-западного направления БПЛА. В обоих случаях, благодаря бдительной службе российских военных, пострадавших и материального ущерба удалось избежать.
     

    Эвакуация «Белых касок»

    Сирия итоги недели 22 – 28 июля: борьба с ИГИЛ в Даръа, эвакуация «Белых касок», воздушная война Израиля

    На этой неделе мир потрясло сообщение о срочной эвакуации из Сирии части активистов организации «Сирийская гражданская оборона», также известной как «Белые каски». Как сообщил пресс-секретарь МИД Израиля, силы еврейского государства провели «гуманитарную» операцию по эвакуации «белокасочников» по просьбе правительств Соединенных Штатов, Канады и ряда европейских стран. Так называемые волонтеры вместе с членами семей были вывезены на территорию соседней Иордании.
    Представители Министерства иностранных дел Сирии назвали действия Тель-Авива преступными и враждебными по отношению к Дамаску. Отметим, что несколькими мировыми экспертами, в том числе и из России, было доказано, что предоставленные активистами «Белых касок» видеоматериалы о последствиях якобы проведенных Сирийской арабской армией химатаках являются фальсификацией.
     

    Израиль сбил Су-22 ВВС Сирии

    Сирия итоги недели 22 – 28 июля: борьба с ИГИЛ в Даръа, эвакуация «Белых касок», воздушная война Израиля

    Помимо этого, израильские вооруженные силы продолжают военную агрессию против Сирийской Арабской Республики. 24 июля Израильские военные сбили самолет Су-22, зашедший в воздушное пространство над спорными Голанскими высотами. Как уточнили в пресс-службе ЦАХАЛ, по самолету было выпущено две зенитные ракеты «Пэтриот». В результате полученных повреждений самолет упал на территории, подконтрольной боевиками «Исламского государства». Террористы опубликовали снимки упавшего самолета, а также обнаружили тело пилота – полковника ВВС Сирии Омрана Мерея.
    Стоит отметить, что место происшествия, Голанские высоты, считаются аннексированной Израилем территорией, захваченной у Сирии в 1967 году. Представители Израиля не раз подчеркивали, что придерживаются политики невмешательства в сирийский конфликт, однако «жестко реагируют» на действия по нарушению «суверенитета израильского государства».
     

    Особое мнение

    Сирия итоги недели 22 – 28 июля: борьба с ИГИЛ в Даръа, эвакуация «Белых касок», воздушная война Израиля

    Николай Стариков, писатель и общественный деятель:
    — Политика России в сирийском конфликте сейчас достаточно эффективна. Мы это видим хотя бы потому, что так называемые «Белые каски», которые виновны в создании поводов для удара по Сирии, были эвакуированы американцами и Израилем с территории Сирии. Это значит, что война в Сирии, гражданская война идет к завершению. И побеждает в ней именно та сторона, которой Россия оказывала помощь. Поэтому наша помощь – эффективна и правильная. Но в том и заключается ее эффективность, что Россия старалась помогать сирийскому руководству не только вооруженным путем, но и попыталась выстроить очень тонкий механизм прекращения боевых действий на территории, прислушиваясь к тому или иному племени, к той или иной группировке – и склоняя ее прекратить боевые действия. Это работает, и теперь война идет к своему завершению, где слово будет уже за дипломатами.

     

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