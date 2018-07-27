Замдиректора иркутского комбината разбился на дельтаплане в Бурятии

Иркутск, 27 июля. Житель Иркутской области трагически погиб при полете на дельтаплане. Об этом сообщает в пятницу Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.

Как стало известно, ЧП случилось в Бурятии в районе поселка Выдрино в пойме реки Снежной. Именно там было найдено тело 53-летнего мужчины, который занимался дельтапланерным спортом.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

Погибшим оказался заместитель гендиректора, главный инженер Ангарского электролизного химического комбината Вадим Кальк, о чем говорится в сообщении на сайте предприятия. Отмечается, что Кальк совершал полет на мотодельтаплане с озера Соболиное в сторону Байкала.

Напомним, ранее сообщалось, что в Пакистане трагически погиб альпинист из России.