ЦИК признал несоответствующим закону вопрос о референдуме по пенсионной системе



Москва, 27 июля. Формулировка вопроса о пенсионной реформе, предлагаемого КПРФ вынести на референдум, не соответствует действующему законодательству. К такому выводу пришли в Центризбиркоме России.

В ЦИК считают, что формулировка может ввести в заблуждение участников референдума относительно правовых последствий их позиции. Она предполагает множественное толкование, а это противоречит положениям закона.

«Согласны ли вы с тем, что в России возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?» не соответствует части 7 статьи 6 закона о референдуме», — говорится в заключении избиркома.

Нижняя палата парламента 19 июля приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Депутаты одобрили базовые положения, теперь в документ необходимо внести поправки до 24 сентября. Документ будет рассматриваться во втором и в третьем чтениях и российскими сенаторами.

В правительстве сообщили, что реформа поможет повысить пенсии неработающим пенсионерам в 2019 году на 1000 рублей, а к 2024 году ожидается повышение пособия до 20 тысяч рублей.

Глава государства Владимир Путин отметил, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов. Кроме того, россияне не рады повышению возраста выхода на пенсию до 63 и 65 лет для женщин и мужчин.

Однако необходимость реформы назрела, поскольку сейчас на одного пенсионера приходится всего двое работающих россиян. Также увеличилась продолжительность жизни граждан до 74 лет. Президент призвал выслушать самые разные мнения, если они имеют конструктивный подход к решению проблемы.