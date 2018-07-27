Мнангагва в кулуарах БРИКС заверил Путина, что в Зимбабве пройдут прозрачные выборы

Йоханнесбург, 27 июля. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что предстоящие выборы главы государства пройдут в атмосфере доверия и прозрачности. В пятницу Мнангагва, как и лидеры ряда других африканских стран, находится на саммите БРИКС.

В кулуарах саммита Мнангагва, в частности, встретился с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, с которым обсудил наиболее актуальные проблемы Черного континента. Говорили лидеры стран и о президентских выборах в Зимбабве, которые состоятся 30 июля.

Удалось Мнангагве пообщаться и с президентом России Владимиром Путиным. О чем именно говорили лидеры, не сообщается, однако тот факт, что главе африканского государства удалось пообщаться с пользующимся огромным уважением в стране Путиным, в Зимбабве восприняли с большим энтузиазмом, пишет The Herald.

Напомним, в пятницу в ЮАР завершается десятый саммит БРИКС. Российский лидер Владимир Путин, подводя итоги работы саммита, ранее отметил, что основными направлениями работы БРИКС остаются борьба с терроризмом и координация политики в торговле и экономике.

Путин также подчеркнул, что большое преимущество международной организации заключается в том, что в БРИКС все решения принимаются на основе консенсуса.