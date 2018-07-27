Ковитиди подсказала, как реформировать ФСИН, чтобы выявлять и предупреждать внутренние и внешние угрозы

В рамках работы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности состоялось совещание по вопросу прохождения службы сотрудниками уголовно-исполнительной системы в связи с принятием Федерального закона «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации» и внесением изменений в закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы».

В ходе развернувшейся дискуссии директор ФСИН РФ Геннадий Корниенко поддержал предложение председателя подкомитета по международному военно-политическому сотрудничеству комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольги Ковитиди о постоянном контроле над эпидемиологической обстановкой в местах лишения свободы.

«Нужно констатировать, что проблемы борьбы с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией в уголовно-исполнительной системе приобретают не только правовое внутрисистемное значение, но и общесоциальное», — отметила сенатор.

По словам Ольги Ковитиди, система безопасности пенитенциарной системы должна выявлять и предупреждать внутренние и внешние угрозы. Это необходимо для нормального функционирования пенитенциарных учреждений.

Говоря о мерах по предупреждению и нейтрализации угроз, сенатор указала на необходимость обеспечения безопасности осужденных.

Для этого нужно усилить контроль и надзор на производственных объектах, где работают осужденные, а также комплексно решать вопросы общеобразовательного и профессионального обучения, подчеркнула сенатор.

«Необходимо учитывать, что треть побегов и тяжких телесных повреждений приходится именно на время работы осужденных, — отметила Ковитиди. — Наряду с этим необходимо осознавать важность формирования правовой культуры персонала уголовно-исполнительной системы».

Законодатели понимают, что в своей работе сотрудники пенитенциарной системы порой сталкиваются с очень непростыми, неординарными вопросами, рассказала сенатор.

«Именно в этих случаях правовая культура, формированию которой следует уделять системное внимание, помогает сотруднику пенитенциарного учреждения правильно ориентироваться в различной, в ряде случаев весьма неоднозначной обстановке», — заключила Ольга Ковитиди.

Ранее стало известно, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости реформирования самой системы ФСИН. Так Матвиенко отреагировала на информацию о жестоких избиениях заключенного в ярославской колонии. По словам Матвиенко, Совет Федерации может инициировать реформирование ФСИН.