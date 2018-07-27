«Не порядочность, а инстинкт самосохранения»: почему после Мальдив Порошенко решил отдохнуть на Украине

Украинский президент Петр Порошенко поручил руководителю Государственного управления делами Ивану Куцыку подобрать ему место для отдыха на родине, «народ не злить в очередной раз». Провести отпуск на отечественных курортах Порошенко решил после скандала с его поездкой на Мальдивы.

«После публикаций СМИ по Мальдивам и Испании на данный момент есть поручение Куцыку найти достойное место для отдыха в августе на Украине», — рассказал изданию «Страна.ua» источник в администрации президента.

Как передает источник, Порошенко якобы предложили провести отпуск в национальном парке на побережье Азовского моря недалеко от Крыма. Сообщается, что этот вариант украинского президента не устроил.

По словам бывшего депутата Верховной рады Спиридона Килинкарова, отдыхать на родине в тот период, когда в стране идут боевые действия, намного порядочнее, нежели выезжать за границу на дорогой курорт. Однако, объясняет политик в интервью Федеральному агентству новостей, не стоит обольщаться, что у Порошенко вдруг проснулась совесть. По мнению Килинкарова, украинским президентом в первую очередь движет инстинкт самосохранения.

«После скандала с отдыхом на Мальдивах провести отпуск в стране — вполне разумное решение, — говорит экс-депутат. — Выбрать отечественные курорты в период, когда страна воюет, — гораздо порядочнее, чем куда-либо улетать. На Украине, я знаю, много хороших мест, однако в любом случае отдых будет нетрадиционным для семьи Порошенко.

Но, на мой взгляд, не стоит вести речи о зашкаливающей порядочности Порошенко. В его случае это скорее инстинкт самосохранения — сейчас вокруг его персоны очень много негатива, и он пытается минимизировать последствия. К сожалению, ни один президент Украины не обладал высокими моральными качествами, и в данном случае ждать от Порошенко искреннего, порядочного поведения — бесполезно. Это факт».

Напомним, о том, что Петр Порошенко провел новогодние каникулы на Мальдивах, украинские СМИ сообщили в январе. Они же и подсчитали: оказывается, президент-олигарх только на номер в пятизвездочном отеле Cheval Blanc потратил порядка 500 тысяч долларов. Путь из Киева в столицу Мальдив Мале тоже оказался недешевым: аренда частного самолета премиум-класса обошлась Порошенко в 154 тысячи евро.

Как утверждают в пресс-службе украинского президента, при планировании отпуска государственный бюджет не пострадал. Сообщается, что все расходы Порошенко оплачивал из своего кармана.