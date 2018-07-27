ВСУ выпустили за неделю по территории ЛНР 90 боеприпасов

Луганск, 27 июля. Вооруженные силы Украины восемь раз нарушили режим тишины в Донбассе за минувшую неделю, сообщил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции Луганской народной республики Михаил Филипоненко.

В ходе брифинга он отметил, что украинские силовики вели огонь по позициям ЛНР в районе четырех населенных пунктов из минометов калибром 82 миллиметра, крупнокалиберного и стрелкового оружия, а также гранатометов различных типов.

«Всего по территории республики было выпущено 90 различных боеприпасов», — заявил Филипоненко.

Он добавил, что перед обстрелами ВСУ активизировали разведывательные действия с помощью беспилотников, что свидетельствует об «умышленном, целенаправленном» нарушении силовиками минских соглашений.

Напомним, власти Украины начали военные действия против Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о своей независимости после государственного переворота в стране в 2014 году. Ситуация в Донбассе накаляется, несмотря на заключенные минские соглашения. Киевские боевики регулярно нарушают режим прекращения огня и не раз пытались прорвать линию обороны.

Ранее стало известно, что разведка ЛНР зафиксировала переброску в Донбасс украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и снарядов для них.