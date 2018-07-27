Меню
Новороссия
ВСУ выпустили за неделю по территории ЛНР 90 боеприпасов
Новороссия
ВСУ выпустили за неделю по территории ЛНР 90 боеприпасов
Следующая новость
Загрузка...

    ВСУ выпустили за неделю по территории ЛНР 90 боеприпасов

    54

    ВСУ выпустили за неделю по территории ЛНР 90 боеприпасов

    Луганск, 27 июля. Вооруженные силы Украины восемь раз нарушили режим тишины в Донбассе за минувшую неделю, сообщил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции Луганской народной республики Михаил Филипоненко.

    В ходе брифинга он отметил, что украинские силовики вели огонь по позициям ЛНР в районе четырех населенных пунктов из минометов калибром 82 миллиметра, крупнокалиберного и стрелкового оружия, а также гранатометов различных типов.

    «Всего по территории республики было выпущено 90 различных боеприпасов», — заявил Филипоненко.

    Он добавил, что перед обстрелами ВСУ активизировали разведывательные действия с помощью беспилотников, что свидетельствует об «умышленном, целенаправленном» нарушении силовиками минских соглашений.

    Напомним, власти Украины начали военные действия против Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о своей независимости после государственного переворота в стране в 2014 году. Ситуация в Донбассе накаляется, несмотря на заключенные минские соглашения. Киевские боевики регулярно нарушают режим прекращения огня и не раз пытались прорвать линию обороны.

    Ранее стало известно, что разведка ЛНР зафиксировала переброску в Донбасс украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и снарядов для них.

    Автор: Екатерина Кухарева
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.