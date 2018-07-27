«ВКонтакте» добавила новые долгожданные функции для бизнес-пабликов

Москва, 27 июля. Социальная сеть «ВКонтакте» добавила новые функции для бизнес-сообществ. Так, например, у бизнесменов появилась возможность добавлять в свои паблики карту с указанием офиса компании и определением ближайшей станции метро. Хозяин паблика может не только отметить точку на карте, но и прописать на ней время работы, а также другую полезную на его клиентов информацию.

«Социальная сеть ВКонтакте обновила возможности сообществ для бизнеса. Теперь представители сетей магазинов или ресторанов могут отметить на карте адреса всех заведений», — говорится на официальной странице «Команда «ВКонтакте».

Кроме того, разработчики добавили главную кнопку, которую владелец страницы может запрограммировать под свои нужды. С помощью главной кнопки посетитель страницы может позвонить администратору сообщества, написать ему сообщение, заказать столик, записаться на прием, скачать приложение или перейти на сайт.