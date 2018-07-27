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РЖД планируют реализовать ряд новых проектов в странах БРИКС
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    РЖД планируют реализовать ряд новых проектов в странах БРИКС

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    РЖД планируют реализовать ряд новых проектов в странах БРИКС

    Йоханнесбург, 27 июля. РЖД рассматривает реализацию ряда проектов по строительству и модернизации железнодорожных сетей в странах БРИКС. Делегация компании РЖД во главе с гендиректором Олегом Белозеровым приняла участие в работе саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), который с 25 по 27 июля проходит в Йоханнесбурге.

    В ходе саммита главы государств «пятерки» обсудили основные результаты работы Делового совета БРИКС, в рамках которого осуществляются проекты развития инфраструктуры, которые получили поддержку стран БРИКС. В числе их числе проекты РЖД по созданию высокоскоростного железнодорожного коридора «Евразия», совместный проект с Индийскими железными дорогами, который предполагает увеличение скорости движения железнодорожного транспорта, а также ряд проектов в ЮАР и странах Африки и Латинской Америки.

    Кроме того, в ходе мероприятий саммита РЖД и государственная компания Transnet (ЮАР) подписали соглашение о развитии сотрудничества. Компании планируют развивать сотрудничество в области создания железнодорожной инфраструктуры и ее интеграция с портовой инфраструктурой.

     

    Автор: Артем Никулин
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