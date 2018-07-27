Российский альпинист погиб в горах Пакистана

Исламабад, 27 июля. В Пакистане трагически погиб альпинист из России. Как сообщили в посольстве России в Исламской республике, россиянин сорвался с горы Латок I высотой 7145 метров в хребте Каракорум в Гилгит-Балтистане в Кашмире.

Согласно приведенным данным, погибшим оказался С. Глазунов. Вместе со своим напарником А. Гуковым он оказался заблокирован на крутом склоне, так называемой стене. Глазунов сорвался с горы, а напарнику удалось закрепиться на высоте 6200 метров. В настоящее время второй альпинист остается там практически без снаряжения и ждет помощи спасателей.

Посольство РФ сейчас занимается организацией поисково-эвакуационной операции, передает ТАСС.

Напомним, 12 июля группа альпинистов из Петербурга попала под камнепад в горах Кабардино-Балкарии. Один из россиян скончался от несовместимых с жизнью травм.