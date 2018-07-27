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Российский альпинист погиб в горах Пакистана
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    Российский альпинист погиб в горах Пакистана

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    Российский альпинист погиб в горах Пакистана

    Исламабад, 27 июля. В Пакистане трагически погиб альпинист из России. Как сообщили в посольстве России в Исламской республике, россиянин сорвался с горы Латок I высотой 7145 метров в хребте Каракорум в Гилгит-Балтистане в Кашмире.

    Согласно приведенным данным, погибшим оказался С. Глазунов. Вместе со своим напарником А. Гуковым он оказался заблокирован на крутом склоне, так называемой стене. Глазунов сорвался с горы, а напарнику удалось закрепиться на высоте 6200 метров. В настоящее время второй альпинист остается там практически без снаряжения и ждет помощи спасателей. 

    Посольство РФ сейчас занимается организацией поисково-эвакуационной операции, передает ТАСС.

    Напомним, 12 июля группа альпинистов из Петербурга попала под камнепад в горах Кабардино-Балкарии. Один из россиян скончался от несовместимых с жизнью травм.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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