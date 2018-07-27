Путин высоко оценил профессионализм лауреатов премии «Хранители наследия»

Москва, 27 июля. Глава государства приветствовал участников десятой церемонии вручения Всероссийской премии «Хранители наследия», заявив, что ее победители являются настоящими профессионалами.

Премия вручается лучшим представителям самых разных профессий — ученым, реставраторам, журналистам, говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Эти люди объединены любовью и преданностью своему делу, стремлению сохранить культурное и историческое наследие России.

Владимир Путин считает, что российская земля богата талантами, которые по-настоящему неравнодушны к своей родине. Многие из них служат идеям добровольчества и бескорыстной помощи соотечественникам.

Они вносят большой вклад в просвещение, развитие науки и искусства. Президент поздравил тех, кто удостоился высокой награды и пожелал им дальнейших успехов.