Мосгоризбирком может зарегистрировать Балакина

Москва, 27 июля. Московская городская избирательная комиссия (МГИК) до 30 июля должна прийти к решению, стоит ли обжаловать через Верховный суд регистрацию кандидата в мэры столицы основателя строительной компании «СУ-155» Михаила Балакина, оказавшегося в центре скандала из-за проблем с дольщиками.

По мнению советника префекта юго-западного административного округа Москвы и бывшего префекта ЮЗАО Александра Картышова, бывшего застройщика все же зарегистрируют ввиду того, что в Москве подход к кандидатам достаточно демократичен, если нет прямого нарушения требований законодательства. Балакин подал необходимое количество подписей муниципальных депутатов в избирательную комиссию, позднее трое отказались от своих подписей.

Эксперт напомнил, что Балакин поставил основной целью своего выдвижения в градостроители формирование комфортной городской среды, имея в виду масштабную программу реновации. Однако Картышов выразил сомнение, что Балакин идет в мэры Москвы, лоббируя интересы в строительном бизнесе.

«Какие-то связи в силу профессиональной деятельности у него быть могут. Но у него по собственной компании проблемы серьезные», — отметил он в комментарии изданию «Политика сегодня».

Напомним, в 2014 году «СУ-155» столкнулась с финансовыми трудностями, после чего суд признал компанию банкротом. Около 50 тысяч дольщиков в 14 регионах России могли остаться с замороженными объектами, если бы на помощь не пришло правительство. Банк «Российский капитал» возобновил строительство ЖК.

Стоит отметить, что выборы мэра столицы пройдут 9 сентября 2018 года.

Ранее экс-депутат Госдумы от Московской области Борис Надеждин отметил, что шансов на победу Балакина мало, но он все равно может быть полезен городу.