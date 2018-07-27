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Лавров провел с главой МИД Армении переговоры по телефону
Общество
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    Лавров провел с главой МИД Армении переговоры по телефону

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    Лавров провел с главой МИД Армении переговоры по телефону

    Москва, 27 июля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой внешнеполитического ведомства Армении Зограбом Мнацаканяном в пятницу, 27 июля. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ.

    Лавров и Мнацаканян обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках интеграционных объединений. Отмечается, что телефонный разговор прошел по инициативе российской стороны.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Лавров обсудил с главой МИД Киргизии Эрланом Абдылдаевым развитие двухсторонних отношений. Главы внешнеполитических ведомств затронули вопросы взаимодействия, в том числе в топливно-энергетической сфере.

    Автор: Дарья Смолина
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