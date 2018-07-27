Лавров провел с главой МИД Армении переговоры по телефону

Москва, 27 июля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой внешнеполитического ведомства Армении Зограбом Мнацаканяном в пятницу, 27 июля. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ.

Лавров и Мнацаканян обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках интеграционных объединений. Отмечается, что телефонный разговор прошел по инициативе российской стороны.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Лавров обсудил с главой МИД Киргизии Эрланом Абдылдаевым развитие двухсторонних отношений. Главы внешнеполитических ведомств затронули вопросы взаимодействия, в том числе в топливно-энергетической сфере.