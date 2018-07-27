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В ЛДПР предложили певице Лободе сделать трудный выбор
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    В ЛДПР предложили певице Лободе сделать трудный выбор

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    В ЛДПР предложили певице Лободе сделать трудный выбор

    Ростов-на-Дону, 27 июля. Ростовское отделение ЛДПР возмутилось рекламными афишами концерта певицы Светланы Лободы, размещенными на информационных стендах о выборах, и предложило артистке снять их или стать кандидатом в депутаты.

    В ростовском отделении партии сообщили, что потребовали от правоохранительных органов привлечь Лободу к ответственности за незаконное размещение рекламы.

    «Как следует из данных избирательной комиссии Ростовской области, Лобода не является кандидатом в Законодательное собрание Дона и, соответственно, не может размещать плакаты со своим изображением и вводить избирателей в заблуждение», — говорится в заявлении ЛДПР.

    Помощник Лободы рассказала РИА Новости, что за распространение афиш отвечают организаторы концерта. А в партии певице предложили зарегистрироваться кандидатом в депутаты, если она хочет на законных основаниях размещать афиши на специализированных стендах.

    Автор: Катерина Михайлиди
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