В ЛДПР предложили певице Лободе сделать трудный выбор

Ростов-на-Дону, 27 июля. Ростовское отделение ЛДПР возмутилось рекламными афишами концерта певицы Светланы Лободы, размещенными на информационных стендах о выборах, и предложило артистке снять их или стать кандидатом в депутаты.

В ростовском отделении партии сообщили, что потребовали от правоохранительных органов привлечь Лободу к ответственности за незаконное размещение рекламы.

«Как следует из данных избирательной комиссии Ростовской области, Лобода не является кандидатом в Законодательное собрание Дона и, соответственно, не может размещать плакаты со своим изображением и вводить избирателей в заблуждение», — говорится в заявлении ЛДПР.

Помощник Лободы рассказала РИА Новости, что за распространение афиш отвечают организаторы концерта. А в партии певице предложили зарегистрироваться кандидатом в депутаты, если она хочет на законных основаниях размещать афиши на специализированных стендах.